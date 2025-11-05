Presentació de 'Lux'
Sixena demana suspendre el concert de Rosalía al MNAC: nova polèmica per les pintures murals
L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena sol·licita la suspensió urgent de l’esdeveniment per si les vibracions afecten la conservació i reclama la presència de la Guàrdia Civil
EFE
El representant legal de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha dirigit aquest dimecres un escrit a la jutge d’Osca encarregada d’executar la sentència que ordena la devolució de les pintures murals de Sixena per sol·licitar l’auxili de la policia judicial de la Guàrdia Civil en les tasques executades pels seus tècnics a l’interior del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
En el seu escrit, al qual ha tingut accés EFE, el lletrat admet que malgrat que la conservadora en cap del museu, Carmen Ramells, es va mostrar favorable durant la jornada d’ahir a col·laborar a explorar la millor manera de portar l’execució, posteriorment es va denegar als quatre tècnics de Sixena, dos experts espanyols i dos d’un laboratori de pintura mural italià, accedir als magatzems a la recerca d’altres pintures del monestir.
Afegeix que malgrat que va advertir l’assessora jurídica del MNAC del fet que presentar un recurs a la interlocutòria de la jutge d’Osca que autoritzava la part de Sixena a accedir als magatzems del MNAC no en suspenia l’execució, la negativa es va mantenir.
Després de sol·licitar a la magistrada que traslladi aquesta situació a la fiscalia per deduir testimoni en relació amb un possible delicte de desobediència, Español planteja que per complir íntegrament tot el que estableix la interlocutòria es faciliti l’accés al museu de la Guàrdia Civil per facilitar tot el requerit.
En relació amb aquest punt, assenyala que tot i que les tasques d’avaluació de les pintures murals es desenvolupen amb normalitat, malgrat l’advertència d’aquest matí de denunciar davant del jutjat de guàrdia de Barcelona si s’impedia continuar avui amb aquests treballs, la direcció del museu no ha facilitat una llista dels seus tècnics per ser interrogats sobre la conservació de l’obra ni ha permès accedir als seus magatzems.
Concert de Rosalía
D’altra banda, l’advocat del consistori de Vilanova de Sixena demana a la jutge que prohibeixi amb caràcter d’urgència el concert que té previst portar a terme aquesta tarda la cantant Rosalía a la Sala Oval del MNAC per presentar el seu nou disc, Lux, perquè les vibracions no danyin les pintures murals, situades en una sala pròxima.
Segons explica, "les enormes vibracions que produeixen els potents equips de música podrien danyar les pintures murals de Sixena, que són molt a prop d’aquesta sala", per la qual cosa insta que es prohibeixi amb caràcter d’urgència la celebració d’aquest concert mentre que aquesta sentència no estigui "totalment executada".
