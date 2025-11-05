Blanes
Les famílies de l'escola d'educació especial acusada de maltractaments retreuen a la direcció que no els informés de la investigació
El CEE Ventijol assegura als pares que no han detectat cap mala praxi
Investiguen una escola d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a nens amb autisme
Meritxell Comas
Després que dilluns es fes públic que el Departament d'Educació ha obert un expedient al Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme, representants de la conselleria es van reunir hores després amb les famílies per explicar-los la situació (hi van assistir el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona Miquel Marcé i dues inspectores), en una trobada que també va comptar amb la participació de representants del centre educatiu i del món polític (l'alcalde de Blanes, la regidora d'Educació de Blanes i l'alcalde de Lloret de Mar).
La reunió, reconeixen des de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), va ser "molt tensa": "Tothom estava molt nerviós, ens en vam assabentar per la premsa i això ens va indignar molt, la direcció ens podria haver avisat que s'estaven investigant possibles maltractaments per si nosaltres podíem detectar alguna cosa que pogués ajudar en la investigació i perquè, per sobre de tot, els confiem els nostres fills", lamenten.
Tot i que les famílies estan "contentes" amb els seus docents de referència, ara senten "indignació i estupefacció". Amb tot, estan a l'espera que es confirmin o es desmenteixin les acusacions, així com de les mesures que pugui adoptar el centre en cas que les denúncies siguin certes. "El centre diu que no han detectat cap mala praxi, volem pensar que no hi ha cap indici clar perquè sinó els docents implicats s'haurien d'haver apartat de forma preventiva i això no es va fer".
"Ens van dir que hi havia una única denúncia"
El centre, expliquen des de l'AFA, els va dir que "hi havia una única denúncia que acusava un docent, quan hem sabut per la premsa que un quart docent ha corroborat les denúncies". En aquest sentit, lamenten que "estem a l'expectativa del que filtri la premsa perquè ni el Departament d'Educació ni el centre són transparents".
Formació en aplicació dels protocols de contenció
El Departament d'Educació va informar les famílies que en el marc de la investigació han dut a terme formacions en aplicació dels protocols de contenció dirigides als docents. Tot i això, no els van donar detalls de la investigació: "No sabem en quin punt està, quins resultats està donant ni l'abast que pot tenir".
Aquesta tarda, els representants de les famílies es reuniran amb la direcció del centre per exigir més explicacions.
