Successos
Detecten un cas de tuberculosi entre treballadors de les obres del Camp Nou i activen l'estudi de contactes
L'Agència de Salut Pública de Barcelona afirma que, de moment, no es pot parlar de brot perquè només hi ha un confirmat
L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmat un cas de tuberculosi en un treballador de les obres de remodelació del Camp Nou, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de l'ASPB a l'Agència Catalana de Notícies. Les mateixes fonts afirmen que, de moment, no es tracta d'un brot, ja que només hi ha un cas confirmat. Arran d'aquest cas, s'ha activat l'estudi dels seus contactes per descartar més infeccions, que s'estén a 23 persones. El Servei d'Epidemiologia de l'ASPB va rebre la notificació del cas, diagnosticat de tuberculosi pulmonar, el 24 d'octubre. La persona va iniciar immediatament el tractament i es van identificar 23 contactes, part dels quals també són treballadors de les obres.
L'estudi de contactes contempla fer una prova de tuberculina a les persones que han tingut un contacte proper i continuat amb el cas confirmat. Si la prova de la tuberculina dona positiu, indica que probablement la persona ha estat en contacte amb el bacil en algun moment de la seva vida, però no vol dir que pateixi tuberculosi activa. Per això, es fa una exploració mèdica per trobar si hi ha simptomatologia pròpia de tuberculosi i es fa una radiografia de tòrax, per detectar lesions compatibles amb la malaltia. Si no hi ha simptomatologia i la radiografia és normal, no es fan més proves. En aquest cas, l'estudi dels contactes encara està en curs.
La tuberculosi és una malaltia de declaració obligatòria. Així, els professionals mèdics que detecten simptomatologia compatible, han de notificar-ho als serveis de vigilància i resposta a emergències de salut pública al territori, i en el cas de Barcelona al servei d'epidemiologia de l'ASPB, i s'activa el protocol de vigilància i control.
