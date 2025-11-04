Violència masclista
Sentència pionera a Girona: presó permanent revisable per l'home que va assassinar i agredir sexualment la parella a Campdevànol
L'Audiència també l'obliga a indemnitzar els familiars de la víctima amb 620.000 euros
Marina López / ACN
L'Audiència de Girona ha condemnat a presó permanent revisable Alberto Pinto, l'home que va assassinar i agredir la parella a Campdevànol la nit del 20 al 21 de setembre del 2022. La sentència, pionera a la demarcació, recull fil per randa el veredicte que va emetre el jurat. Per unanimitat, els membres del tribunal popular van declarar Pinto culpable d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual i no li van estimar cap de les atenuants que sol·licitava la defensa. A més de la presó permanent revisable pel crim, l'Audiència imposa a Pinto 15 anys per l'agressió sexual i 2 pel maltractament habitual. En matèria de responsabilitat civil, l'obliga a indemnitzar els familiars de la víctima amb 620.000 euros.
Primera sentència de l'Audiència de Girona que condemna a presó permanent revisable. El tribunal de la Secció Quarta ha atès la petició del fiscal Enrique Barata i de l'acusació particular i ha imposat aquesta pena a Alberto Pinto, l'autor del crim de Campdevànol.
La sentència recull fil per randa el veredicte que va emetre el jurat popular. En una decisió sense fissures -tot, es va emetre per unanimitat- els mou membres del tribunal van declarar l'acusat culpable d'assassinat, agressió sexual i maltractament habitual. A més, el veredicte també va descartar que Pinto tingués les facultats anul·lades o bé greument afectades a l'hora de cometre el crim, i no va estimar-li cap de les circumstàncies atenuants que demanava la defensa.
El jurat popular va considerar provat que, entre el 19 i el 21 de setembre del 2022, Albert Pinto va matar la seva parella "colpejant-la repetidament" per tot el cos, atacant-la a cops de puny, amb objectes i fent-li cremades fins que, finalment, li va clavar dues ganivetades "profundes" als genitals.
Ho va fer a traïció dins el seu domicili, aprofitant que la víctima no tenia cap possibilitat de defensar-se ni de demanar auxili arran d'una agressió "molt violenta". El veredicte també assenyalava que, a l'hora de perpetrar l'atac, l'acusat va actuar amb l'objectiu "d'augmentar el patiment" de la víctima i d'allargar la seva agonia: "Va tenir una mort lenta i dolorosa". Per això, el jurat va concloure que va ser un assassinat amb acarnissament i traïdoria.
A més, el veredicte també va considerar provades les agreujants tant de gènere com de parentiu, perquè acusat i víctima tenien una relació de parella des de feia aproximadament un any i mig, i a l'hora d'atacar-la i apunyalar-la, Pinto va fer-ho amb la intenció "d'humiliar, dominar i sotmetre" la noia a la seva "dominació".
"Control, menyspreu i agressivitat"
El jurat també va declarar provat que el processat va agredir sexualment la víctima amb un objecte i que, durant el temps de relació, la va sotmetre a maltractaments habituals. Segons el veredicte, exercia "control" contra ella i la "subjugava" constantment, actuant amb "menyspreu i agressivitat", tant en públic com en privat.
El veredicte acreditava els maltractaments tant amb els missatges que es creuaven acusat i víctima com amb les declaracions de familiars i amics de la noia de 21 anys, que van descriure el processat com un "gelós patològic" i van detallar episodis d'insults i violència.
Per contra, el jurat popular no va apreciar cap de les circumstàncies atenuants que al·legava la defensa. El veredicte no va considerar acreditat que Alberto Pinto patís un brot psicòtic com a conseqüència del consum de drogues i alcohol, i concloïa que tenia les capacitats "perfectament preservades". A més, el jurat popular també va desestimar-li una atenuant de confessió, perquè el reconeixement dels fets que va acabar fent Pinto durant el judici a l'Audiència no va ser determinant (i a més, durant la instrucció, va inventar-se diverses coartades).
Presó permanent revisable
La sentència de la Secció Quarta recull fil per randa el veredicte que va emetre el jurat popular. Subratlla, entre d'altres, que la víctima va morir "de manera lenta i dolorosa" després d'haver sofert "nombrosos cops de puny, puntades de peu i cremades" i que, a l'hora de matar-la, Alberto Pinto ho va fer "perllongant la seva agonia".
L'Audiència de Girona imposa a Alberto Pinto una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat amb acarnissament i traïdoria, subsegüent al d'una agressió sexual, amb els agreujants de parentiu i per motius de gènere. A més, en cas que surti de la presó, també li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres dels familiars de la víctima durant 10 anys i passar-se 5 anys en llibertat vigilada.
Pel delicte d'agressió sexual, la sentència imposa al processat una pena de 15 anys de presó i passar-se'n 10 en llibertat vigilada. I pel de maltractament habitual en l'àmbit de la parella, la pena de 2 anys de presó i la privació del dret a la tinença d'armes durant 5 anys.
En matèria de responsabilitat civil, la Secció Quarta obliga Alberto Pinto a pagar una indemnització global de 620.000 euros. D'aquests, 200.000 per al pare, la mare i la germana de la víctima, i els 20.000 restants, a la seva tia.
La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies.
