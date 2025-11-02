La intel·ligència artificial entra a la consulta dels psicòlegs: "És des del rebuig quan es generen monstres"
Professionals comencen a incorporar eines per "optimitzar" processos sense desvirtuar les relacions humanes
ACN
La irrupció de la IA en tots els sectors és ja innegable. I fins i tot en àmbits basats en la relació humana, com la psicologia, s'hi ha fet també un espai una eina tecnològica sense aturador. L'Institut de Psicologia i Desenvolupament (IPSIDE) de Mataró, per exemple, és un dels 14.000 centres d'arreu de l'estat que ja ha incorporat la plataforma Eholo, desenvolupada per psicòlegs mataronins amb l'objectiu "d'optimitzar" processos a la consulta i acompanyar els professionals en l'abordatge terapèutic dels pacients. La directora d'innovació clínica d'IPSIDE, Teresa Pretel, aposta per una "relació saludable" amb la tecnologia sense desvirtuar els vincles humans. "No hem de tenir por perquè és des del rebuig quan es generen monstres", avisa.
En aquest sentit, Pretel assegura que la transformació que suposa la intel·ligència artificial és global i, per tant, tots els sectors tenen el "repte" de poder incorporar-ho "fent un ús educat i responsable". El debat, en el fons, és el mateix que es pot donar en molts altres àmbits com l'educació, assenyala la psicòloga.
Fer-ho "sense por" i tenint present que "el gran protagonista de la professió són les persones i la relació humana" és la clau de l'èxit, segons Pretel. La IA, detalla, 'només' ajuda a "recollir informació i evidència científica per acompanyar els processos terapèutics" que, a la fi, lidera un professional: "Ha de passar pel nostre sedàs".
"El procés terapèutic és un treball en equip entre el que el pacient sap de si mateix i el que nosaltres sabem de la psicologia. I aquí és on entra la intel·ligència artificial", relata. En aquest sentit, l'eina desenvolupada per Eholo permet fer una "anàlisi global" de totes les dades que es recullen durant el procés per agilitzar i afinar l'abordatge terapèutic.
"És una eina que agilitza, que optimitza, que ens dona resultats tècnics i, per tant, més evidències en l'àmbit empíric, però que al final ha de passar pel professional que està en contacte amb la persona real i amb les necessitats reals de la comunitat", conclou la també doctora en psicologia.
Beneficis més enllà de la teràpia
Justament per la importància de les relacions humanes al voltant de les quals gira la psicologia, sovint els professionals del sector han d'afrontar situacions incòmodes, com les que es donen quan s'han de gestionar o reclamar pagaments als seus clients, amb els quals s'ha establert un vincle emocional.
La plataforma Eholo assumeix també aquest rol per despersonalitzar determinats processos: "Nosaltres connectem amb les necessitats de la persona, amb els malestars. I els aspectes econòmics poden afectar el vincle quan per exemple hem de fer recordatoris d'impagaments".
D'altra banda, l'eina permet automatitzar la gestió de casos o històries clíniques o el tracte dels documents de confidencialitat, cosa que suposa una "descàrrega" de feina als equips de psicòlegs, i això permet focalitzar els esforços en la "relació d'ajuda" amb els pacients.
També en el dia a dia de les consultes, la plataforma permet escriure-hi directament les anotacions del professional, gravar missatges o fotografiar documents que la IA processa en la història clínica de cada pacient. Segons Pretel, tot plegat els permet "millorar l'adherència als tractaments terapèutics" i fer-hi front de manera "àgil" i "optimitzada".
Una facturació d'un milió d'euros i 14.000 professionals actius
L'eina es va crear l'any 2012 i actualment compta amb 14.000 professionals actius arreu de l'estat espanyol. El 2024, a més, Eholo va assolir una facturació rècord de més d'un milió d'euros. Aquest 2025, entre gener i setembre, ja s'havien gestionat més d'un milió de sessions de psicologia de més de 650.000 pacients. L'empresa col·labora també amb diferents col·legis oficials de psicologia a Espanya.
