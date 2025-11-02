Es Im-Perfect i Manresa Il·lumina guanyen el Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial
BBVA i EL PERIÓDICO celebren la tercera edició d’aquests guardons per reconèixer aquells projectes que busquen ser més verds i inclusius.
L’entrega de premis va tenir lloc el 29 d’octubre passat a la seu de BBVA a Barcelona, situada a l’històric edifici de Via Laietana.
Les vuit iniciatives finalistes impulsen els seus sectors cap a un futur sostenible sense emissions ni malbaratament.
La sostenibilitat està en el punt de mira. Ha esdevingut un focus primordial per a una ciutadania cada vegada més conscienciada amb el canvi climàtic, per a una agenda política i social que intenta revertir i esmorteir els efectes que provoca, però també per a les empreses que, cada vegada més, fan del desenvolupament sostenible una prioritat estratègica. Per premiar aquests projectes que s’atreveixen a anar més enllà i posar-se a l’avantguarda del que ha de ser un futur lliure d’emissions, BBVA i EL PERIÓDICO van celebrar la tercera edició del Premi BBVA de Sostenibilitat Empresarial el 29 d’octubre passat.
A través d’aquests guardons, dirigits a autònoms i empreses amb seu a Catalunya, es busca impulsar i reconèixer a aquells projectes que innoven i avancen en la transició sostenible. «Hem integrat la sostenibilitat com una prioritat estratègica, amb solucions adaptades, assessorament expert i una visió clara: convertir-la en un motor real de creixement i generació de noves oportunitats», va apuntar José Ballester, Director Territorial de BBVA a Catalunya a l’iniciar l’acte. «A BBVA volem acompanyar en aquesta transició, oferint solucions específiques, coneixement expert i el finançament necessari». I és que no té sentit parlar de transició sostenible sense parlar del seu sentit econòmic. Apostar per la sostenibilitat i integrar-la als models de negoci és avui dia un avantatge competitiu per al teixit empresarial. Això forma part de la visió d’aquests premis, que tenen per objectiu impulsar les empreses que lluiten per transformar el món de demà en un de millor.
De les 43 candidatures que han presentat el seu projecte en aquesta nova edició del premi, s’han seleccionat vuit finalistes. Totes propostes molt diferents, que impliquen diferents sectors econòmics i socials i que demostren com tots podem contribuir al procés de descarbonització. Iniciatives del sector ramader, també del paper, la construcció i fins i tot el marítim, que van des d’associacions de diverses empreses, fins a petites companyies familiars, totes busquen impactar en el seu dia a dia de manera que la transició ecològica sigui una realitat.
Els guardonats
D’entre les desenes de candidatures presentades, vuit projectes van arribar a finalistes. Aquesta primera etapa de selecció depenia d’un jurat professional, compost per Sergi Saborit, subdirector d’El PERIÓDICO; Jaume Margarit, cap de l’Àrea d’Energies Renovables de l’ICAEN; Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; José María Cabrera, catedràtic del departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC; Santi Martínez, president de l’Energètica; Francesc Ribera, cap del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya; Manuel Fernández, director del Centre de Banca de Clients de BBVA a Catalunya; i M. Rosa Fiol, presidenta d’AEBALL.
La segona fase es va deixar en mans de la ciutadania, concretament els lectors d’El PERIÓDICO, que per primera vegada en aquesta edició van poder decidir quins dos projectes s’havien d’alçar amb el guardó. Un premi de fins a 22.000 euros per promocionar i ajudar a créixer aquestes iniciatives. Els dos premiats van rebre 15.000 i 7.000 euros respectivament per realitzar una campanya de difusió publicitària a EL PERIÓDICO, Diari de Girona i Regió 7.
El primer premi ha sigut per a Es Im-Perfect una empresa d’inserció laboral dedicada a la transformació alimentària que elabora conserves a partir de fruites i verdures que han quedat descartades del circuit comercial. A partir de queviures que no poden vendre’s al mercat per petits desperfectes en el seu aspecte, o per excedent de producció –i que tot i així són aptes per al consum– elaboren productes que arriben als supermercats, donant-los una segona oportunitat. Una iniciativa de la Fundació Espigoladors que, a més de lluitar contra el desaprofitament alimentari, dona feina a persones en situació de vulnerabilitat. «És necessari que recuperem el valor dels aliments, el ritme que tenim de consum fa que no sapiguem el que comprem, i això té un impacte molt gran en el desaprofitament alimentari», va explicar Mireia Barba, CEO de la companyia.
Manresa Il·lumina, s’ha alçat amb el segon premi, una cooperativa formada per empreses del polígon industrial de Bufalvent que han impulsat la instal·lació d’un megawatt d’energia social fotovoltaica. Una iniciativa que no només permet consumir i generar una gran quantitat d’energia de forma més sostenible i eficient, sinó que promou l’autosuficiència energètica. «No ho hem tingut fàcil, hi ha hagut molts obstacles, però som una associació molt acostumada a remar a contracorrent. Com un referent al país quant a la gestió de polígons, hem volgut contribuir amb el nostre gra de sorra a un canvi tan important com la transició del model energètic que necessita el país». L’Associació d’Empresaris de Bufalvent va sorgir fa més de 30 anys, i des d’aleshores han liderat diversos projectes per millorar les condicions laborals en l’àrea esmentada.
Iniciatives de canvi
Els altres sis finalistes, malgrat quedar-se a les portes del premi, s’emporten un merescut reconeixement per les seves iniciatives sostenibles i un altaveu per donar-se a conèixer. Entre elles trobem la també finalista en l’edició de 2024, la companyia Additive Spaces. Una start-up que mitjançant la impressió 3D crea materials per a la construcció reciclant part dels residus que es generen durant l’edificació. Impulsant el desenvolupament sostenible i el reciclatge en el sector de la construcció, mitjançant la tecnologia de la fabricació additiva. Un altre dels finalistes és Groc Colza, un projecte que contribueix a reduir la contaminació de la indústria porcina gràcies a la utilització de plantes d’hidròlisi per transformar les restes biològiques de les activitats de ramaderia en biogàs i adob.
Buscant també aquesta reducció d’emissions, però en el sector marítim, es troba la International Electric Maritime Association. Una associació industrial global que busca facilitar la transició del sector marítim mundial cap a les zero emissions. Des de vaixells elèctrics, infraestructures més sostenibles i una gran aposta per les energies renovables per reduir les emissions del sector. Va optar també al premi l’empresa LC Paper, una companyia fundada el 1881 que no només es preocupa per produir diferents papers de gran qualitat, sinó que intenta reduir al màxim les seves emissions. Entre les seves últimes iniciatives, es troba la creació de la seva pròpia planta fotovoltaica per alimentar energèticament la fàbrica.
Innovant en foodtech trobem Poseidona, una empresa que desenvolupa una proteïna sostenible a partir de biomassa d’algues. Una proteïna d’origen vegetal que respon tant a la necessitat de reduir el consum de carn i peix i aprofitar algues invasores i de descart industrial per produir suplements proteics i altres aliments. Va quedar també com a finalista Xarxa Ambiental, una cooperativa social sense ànim de lucre que va néixer per integrar laboralment persones amb discapacitat i s’ha especialitzat en la provisió de serveis urbans mediambientals. Més de 300 persones treballen en aquesta iniciativa, contribuint a una ciutat més neta i inclusiva.
El suport de BBVA
Més enllà d’aquest premi, l’entitat bancària porta a terme moltes iniciatives per acompanyar les petites i mitjanes empreses en aquests avenços tant mediambientals com tecnològics i socials. «Es tracta d’una necessitat estratègica perquè les empreses siguin competitives i no quedin fora del mercat, per tant, no és només una qüestió de responsabilitat mediambiental», va explicar Ballester. Entre 2018 i 2024, BBVA va canalitzar més de 300.000 milions d’euros en negoci sostenible. «Aquest any ens hem fixat un nou objectiu: arribar als 700.000 milions d’euros fins al 2029». Un compromís tant per impulsar el teixit empresarial del país, com per fomentar la innovació i la millora de les empreses, amb l’objectiu d’impactar positivament en la societat.
El Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial va néixer el 2023 per donar visibilitat a la importància de la transició cap a una economia i societats més verdes i inclusives. Una iniciativa conjunta de BBVA i EL PERIÓDICO per reconèixer aquelles empreses que avancen en innovació i ofereixen solucions efectives a problemes tan importants com el canvi climàtic. Amb aquesta ja són tres edicions d’aquest guardó que s’han celebrat, premiant sis empreses i donant visibilitat a moltes altres, que aprofiten aquesta oportunitat com un altaveu per a les seves causes.
La ponència: Els tres desafiaments del futur empresarial
El comunicador i divulgador Ignasi Llorente, en una xerrada inspiradora que va amenitzar la jornada va compartir la seva visió sobre els tres canvis a què les empreses han de fer front: la IA, el canvi climàtic i la retenció de talent
«Vivim un moment apassionant, ple de canvis tecnològics que ens conviden a repensar com vivim avui i quin és el nostre paper», així va iniciar Ignasi Llorente, comunicador i divulgador científic, la seva ponència: «El triangle del futur empresarial: IA, propòsit i sostenibilitat». Llorente va repassar els tres reptes actuals a què s’enfronten les companyies i les institucions. El primer d’ells, un canvi social i cultural que fa que captar i retenir talent ja no es basi en els mateixos valors que fa unes dècades. Si abans tenia més pes el nombre de zeros en el salari, ara cada vegada més els empleats demanen millores en les seves condicions laborals, valorant la flexibilitat horària, el teletreball i altres beneficis.
La segona punta d’aquest triangle és el canvi climàtic, que fa ja anys que és al centre de l’agenda social i política i cada vegada és més important. La societat demana sostenibilitat, i les empreses que vulguin continuar sent competitives hauran d’adaptar-s’hi. «Fins a un 80% dels possibles clients ja volen tenir informació sobre si el producte o servei que contractaran té alguns elements de mitigació de la nostra petjada ecològica».
Aquestes transformacions socials coincideixen amb una revolució tecnològica sense precedents. «La IA és capaç d’aprendre i avançar a una velocitat que mai havíem vist». Observant el passat, Llorente va traçar alguns paral·lelismes entre aquesta innovació i la revolució de la impremta, dos grans canvis que van arribar en èpoques de crisis climàtiques. Per sobreviure a la revolució de la intel·ligència artificial, dos consells: assessorar-se el màxim sobre intel·ligència artificial i trobar una cosa que diferencia la marca dels altres, per destacar en un món que cada vegada serà més homogeni.
Els canvis i les transformacions poden generar angoixa i por, sobretot a les generacions del futur, però també esperança. «I això és el que iniciatives com les que presenteu representen, perquè les oportunitats són enormes», va assenyalar el comunicador. Veient les propostes del premi, Llorente es va mostrar positiu sobre el futur. «Deixarem un planeta millor del qual ens hem trobat, per obligació. Soc optimista, i encara més veient les iniciatives que avui reben aquests premis».
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà
- El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava
- Recepta: així pots fer panellets a casa fàcilment
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres