Pagaments indeguts
L’auditoria sobre la DGAIA detecta "deficiències en la gestió" de les prestacions a extutelats
La direcció general va atorgar ajudes per valor de 170.000 euros "sense fer cap seguiment posterior"
J. G. Albalat
L’auditoria externa encarregada per la Conselleria de Drets Socials i Inclusió sobre l’antiga Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha detectat "deficiències en la gestió" del seguiment de les prestacions econòmiques a extutelats i copagament dels serveis d’habitatge, informa la Conselleria en un comunicat.
Segons ha avançat aquest dijous la Cadena SER, el document descarta el frau però mostra que, abans d’externalitzar el servei el 2022, la DGAIA va estar atorgant ajuts a extutelats "sense fer cap seguiment posterior", cosa que en els 50 casos repassats pels auditors va suposar un pagament de 170.000 euros de més en dos anys.
L’informe apunta també a la falta de personal, eines de gestió insuficients o dèficits en la interoperabilitat com carències en la gestió de la prestació. L’auditoria identifica "un percentatge elevat" de pagaments indeguts en els expedients revisats a causa de deficiències en el grau de diligències en la revisió del compliment dels requisits. S’ha centrat en una mostra d’expedients del 2023 i 2024, per la qual cosa la conselleria ha iniciat una "revisió exhaustiva" de tots els expedients de forma individualitzada per clarificar l’abast i les responsabilitats que se’n puguin derivar.
Comprovacions
Com ja va anunciar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, a partir de l’1 de novembre la gestió de les prestacions per a joves extutelats passarà a dependre de la Direcció General de Prestacions Socials de la Conselleria. Això "permetrà verificar mensualment el compliment dels requisits", mitjançant la comprovació automàtica d’activitat laboral, empadronament i ingressos.
Per garantir el compliment dels actuals requisits de la prestació continuarà sent necessari un equip especialitzat que faci el seguiment del Pla de Treball Individualitzat (PTI), per la qual cosa s’ha prorrogat de forma administrativa el servei del Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació (SEVAP) fins que es formalitzi una nova contractació adaptada a les necessitats del nou servei.
La Conselleria ha ordenat iniciar un expedient de contractació d’aquest servei d’acompanyament per la via d’urgència, que s’ajustarà al nou decret d’estructura de la Conselleria, en què s’estableix un nou Servei d’Atenció i Promoció de Joves Tutelats i extutelats. Es preveu que el nou contracte estigui disponible durant el primer semestre del 2026.
