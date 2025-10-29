Fèretres que transmeten missatges i ajuden a processar el dol
La companyia Àltima, líder del sector funerari a Catalunya ofereix a les famílies de l’Empordà diferents productes innovadors en l’àmbit funerari com ara el Fèretre Àrtus, un fèretre sostenible, de fusta de tala controlada i lliure d'elements com ara cristalls, metalls i teixits sintètics, i amb la tapa de pissarra perquè els més propers puguin escriure-hi o dibuixar-hi el seu particular adeu.
Amb l’objectiu de continuar oferint uns serveis funeraris adaptats a les necessitats de la societat, més personalitzats i innovadors, la companyia funerària ha dissenyat Àrtus, aquest nou model de fèretre amb tapa de pissarra perquè les famílies puguin expressar-se a través de missatges i dibuixos en record del difunt, i dur-ho a terme en el sempre difícil moment de la vetlla. Poder transmetre els sentiments en forma de missatge o bé de dibuix és, a més, una simbòlica, i a l’hora permanent, manera de transmetre l’amor cap a la persona difunta ajudant així a processar el dol.
La innovació és un element clau a l'empresa Àltima, que sempre s'ha caracteritzat pel desenvolupament constant de nous productes, serveis i espais, per adaptar-se al context i a la societat a cada moment, i sempre tenint molt present l'eix de la sostenibilitat i del compromís amb l'entorn.
En aquest sentit, la vocació de servei a les famílies passa pel desenvolupament constant de noves maneres d'acompanyar en un dels moments emocionalment més complexos de la vida. I aquesta proposta es fa no només perquè la innovació permet que els comiats siguin més personalitzats i a mida del que cada família requereix, sinó perquè aquesta és una eina que ajuda a apropar-se a la societat actual, contribuint a normalitzar el dol i trencar el tabú de la mort des del primer moment.
Àltima, la companyia líder amb més de 300 anys de tradició familiar
Àltima és el grup català líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i les Illes Balears. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de més de 480 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 420 municipis a través de 43 tanatoris, 14 complexos crematoris i 20 cementiris propis (concessions). La companyia també ofereix serveis de cementiri, manteniment i neteja a 233 cementiris de Catalunya i Balears.
