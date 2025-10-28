Discapacitat
El poder de la hidroteràpia en la rehabilitació d’un ictus: “Pacients que no són capaços de caminar en territori ferm aconsegueixen fer passos a l’aigua”
La rehabilitació al medi aquàtic pot ser molt beneficiosa, però no és aplicable a tots els pacients ni en tots els contextos, diuen els especialistes
La hidroteràpia sol incorporar-se una vegada superada la fase aguda i estabilitzat el pacient, i els seus beneficis s’observen especialment en persones amb seqüeles motrius o alteracions de l’equilibri
Nieves Salinas
L’ictus és la primera causa de discapacitat adquirida en adults. Cada any es produeixen més de 120.000 nous casos a Espanya, amb una taxa de discapacitat funcional a l’any que arriba al 50% dels supervivents. Entre un 20% i un 30% dels pacients necessitaran rehabilitació a llarg termini, depenent de la gravetat de les seqüeles. És allà on la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF) remarca la necessitat de millorar l’abordatge incorporant-hi recursos terapèutics complementaris com la hidroteràpia (també coneguda com a rehabilitació al medi aquàtic) quan el cas ho permet.
La rehabilitació després d’un ictus és essencial en el procés de recuperació del pacient amb seqüeles. Contribueix de manera decisiva a la millora de la funcionalitat, l’autonomia i la qualitat. Els experts recorden que la seva planificació ha de ser individualitzada, tenint en compte les característiques personals, la gravetat del dany cerebral, les seqüeles presents i els recursos disponibles, a fi de dissenyar un programa terapèutic que potenciï al màxim la seva capacitat de recuperació.
Evidència científica
L’evidència científica sosté que un abordatge precoç, integral i ben estructurat optimitza els resultats funcionals i afavoreix una recuperació més efectiva. És en aquest context en què la hidroteràpia s’està posicionant com una eina complementària útil en la rehabilitació de persones que han patit un ictus.
Aquesta modalitat es basa en exercicis terapèutics individualitzats fets a l’aigua, guiats per professionals, i aprofita les propietats físiques del medi aquàtic –com la flotació i la resistència– per facilitar moviments que poden ser molt difícils o impossibles a terra ferma.
"Pacients que no són capaços de caminar sobre terra ferma aconsegueixen fer passos a l’aigua sense impediments, gràcies a l’efecte de descàrrega de pes", explica la doctora Arancha Vázquez Doce, responsable per part de rehabilitació de la unitat d’ictus de l’Hospital Universitari de la Princesa de Madrid i membre de SERMEF. "Però no es tracta d’una teràpia universal: s’ha d’aplicar de manera personalitzada i amb supervisió especialitzada, sempre com a part d’un abordatge integral".
Millora significativa
Una recent metaanàlisi que revisa els deu estudis disponibles sobre hidroteràpia postictus confirma una "millora significativa" en l’equilibri i la qualitat de vida dels pacients que van participar en programes al medi aquàtic, en comparació amb aquells que van seguir només tractament convencional. També es van observar avenços clínics en variables com la força i la marxa, tot i que encara no s’arriba a "nivells de significació estadística, en part per l’heterogeneïtat de les investigacions existents", assenyala la societat mèdica.
La hidroteràpia sol incorporar-se en la fase subaguda del procés de rehabilitació, una vegada superada la fase aguda i estabilitzat el pacient. Els seus beneficis s’observen especialment en persones amb seqüeles motrius, alteracions de l’equilibri o espasticitat (rigidesa muscular).
El tipus d’exercicis varia segons el pacient i inclou des de treball de força amb bandes elàstiques o pesos, fins a entrenament de la marxa i exercicis de teràpia ocupacional aquàtica
El tipus d’exercicis varia segons el pacient i inclou des de treball de força amb bandes elàstiques o pesos, fins a entrenament de la marxa i exercicis de teràpia ocupacional aquàtica orientats a tasques concretes, expliquen els especialistes. No obstant això, adverteixen que no s’han de fer servir programes aquàtics genèrics, com els dissenyats per a població general, ja que poden resultar "inadequats o fins i tot perjudicials" per a persones amb dany neurològic.
"La hidroteràpia pot ser molt beneficiosa, però no és aplicable a tots els pacients, ni en tots els contextos", apunta la doctora Vázquez Doce. "Es necessita personal especialitzat, instal·lacions adequades i protocols adaptats. No és viable com a tractament sistemàtic per a tots els pacients amb ictus, però sí com a recurs complementari allà on estigui disponible", apunta.
Les seqüeles
Les seqüeles més habituals després d’un ictus són els dèficits motors (com l’hemiparèsia i l’espasticitat), les alteracions del llenguatge i els dèficits cognitius, tots amb un fort impacte funcional i un detriment de la qualitat de vida. La durada del procés rehabilitador varia en funció de cada cas, però generalment arriba al màxim rendiment funcional entre els tres i sis primers mesos després del succés vascular.
Des de la SERMF s’insisteix que la rehabilitació ha de començar al més aviat possible, abordar-se des d’un model interdisciplinari i adaptar-se a les necessitats individuals. "La incorporació de recursos com la hidroteràpia és un exemple del camí que hem de seguir: teràpies segures, basades en l’evidència i centrades a millorar la qualitat de vida de les persones".
