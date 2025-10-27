Ciència
Avisten un misteriós cometa interestel·lar: “Aquest dimecres sabrem si és un cometa o una nau extraterrestre”
Diversos observatoris han detectat un objecte que viatja a gran velocitat cap al nostre sistema solar, el cometa 3I/ATLAS
Diversos observatoris han detectat un objecte interestel·lar que viatja a gran velocitat cap al nostre sistema solar. Es tracta del misteriós cometa 3I/ATLAS, un cos celeste que serà especialment visible a partir d'aquest dimecres 29 d’octubre, data clau per comprendre’n el comportament.
Segons els primers càlculs, aquest visitant espacial mostra característiques inusuals que han portat la NASA a activar el seu Programa de Defensa Planetària, l’equip encarregat de controlar possibles amenaces provinents de l’espai.
El físic i enginyer aeroespacial Miquel Sureda ho ha explicat al programa Versió RAC1 amb Toni Clapés. “El 3I/ATLAS presenta canvis sobtats en la seva lluminositat i sembla tenir una mida irregular. A més, es mou a una velocitat molt elevada per ser un cometa: uns 44 quilòmetres per segon”, ha afirmat.
Sureda també ha remarcat un detall sorprenent: la trajectòria del cometa sembla passar a prop de diversos planetes del sistema solar, un fet poc habitual. “És com si fes una petita ruta turística. No és gens comú que una òrbita interestel·lar coincideixi de manera tan precisa amb tants planetes”, comenta el científic.
Què pot passar el 29 d’octubre?
La data marcada al calendari no és casual. Aquell dia, el cometa s’acostarà tant al Sol que deixarà de ser visible des de la Terra. Segons Sureda, aquest moment serà clau per determinar-ne la naturalesa: “Si realment és un cometa, després de creuar el punt més proper al Sol començarà a allunyar-se fins a sortir del sistema solar. Però, si fos una nau amb propulsió pròpia, aquell seria el moment ideal per canviar de trajectòria”.
Malgrat les especulacions, Sureda manté la prudència. “Tot apunta que és un cometa. Ara bé, la ciència sempre ha d’estar oberta a l’imprevist. Mai se sap quina sorpresa pot donar-nos l’univers”, afirma.
De moment, el Programa de Defensa de la Terra de la NASA continua analitzant el 3I/ATLAS, com fa habitualment amb qualsevol cos que s’aproxima a la Terra. El seu objectiu és prevenir riscos com el d’un gran meteorit o una col·lisió inesperada. El misteri, però, segueix viu: és el 3I/ATLAS un cometa més… o el missatger d’un altre món? Aquest dimecres, veure'm...
