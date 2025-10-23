Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Tres menors són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets

Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia especialitzada estan recollint testimonis i reunint proves sobre el cas, que es va produir dissabte

La ciutat de la Justícia de Barcelona

La ciutat de la Justícia de Barcelona / EL PERIÓDICO

Redacció

Redacció

Manresa

La Fiscalia de Menors i els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas de tres menors d'edat acusats d'agredir sexualment una noia, també menor, al Berguedà. A la denúncia presentada, s'explica igualment que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident. De fet, la perjudicada va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa.

El succés es va desenvolupar dissabte a la tarda, tal com consta a les diligències. La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Tots ells es coneixen perquè estudien a la mateixa escola, on presumptament ella havia sofert bullying. Després del segon episodi, els menors suposadament van trucar una amiga de la noia perquè la recollís. Els Mossos de Berga van prendre declaració als menors durant la tarda de dimarts. I ahir estava previst que la Fiscalia especialitzada els interrogués igualment.

