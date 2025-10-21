“Hem pogut fer realitat el somni de ser pares”. Tres parelles expliquen l’experiència amb els tractaments de fertilitat a Figueres
Totes les famílies són pacients de FIV Obradors: dos van fer-ho per fecundació in vitro i una per ovodonació
Jaume Puig
Moltes parelles somien en formar una família, però no sempre és senzill. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), gairebé una de cada sis persones pateixen algun problema d’infertilitat. Tot i això, avui en dia la medicina ajuda a moltes d’aquestes persones a trobar una solució que els permeti fer realitat aquell projecte. La Irene (38 anys) i el Xavier (40) són un cas. Ells van arribar a FIV Obradors de Figueres després de vuit anys intentant-ho de forma natural. Ara esperen el seu primer fill.
“No era un cas fàcil, però van detectar el problema i van trobar una solució”, explica la parella, que també van fer un intent en una clínica barcelonina. “Moltes vegades, allà ets un número. Es pot pensar que la clínica Obradors és petita, però ha estat la millor opció”, apunten. Es van sotmetre a un tractament per fecundació in vitro amb diagnòstic genètic preimplantacional (DGP), que de sis embrions només va donar viabilitat amb dos. “El primer intent va fallar i vam fer més proves. Gràcies a les biòpsies endometrials, entre d’altres, es va trobar un factor immunitari que ho impedia. Es va fer un tractament mèdic i un segon intent on vam aconseguir l’embaràs”, expliquen els gironins.
La Marta (39 anys) o el David (40) han optat també per la clínica de Figueres. En aquest cas, un dels membres de la parella no podia concebre de manera natural. “Davant d’aquesta situació i l’edat vam decidir posar-nos en mans d’un expert”, afirmen. En el seu cas, l’embaràs es va aconseguir per ovodonació.
Clínica de fertilitat a Figueres
Les tres famílies han aconseguit els embarassos a la clínica FIV Obradors de Figueres, que calcula que ja ha portat al món prop de 1000 nens amb els seus tractaments de fertilitat. Albert Obradors, cofundador de la clínica, assegura que prefereix tractar menys parelles anualment, però fer-ho de forma més propera i personalitzada. I, precisament, aquest és el factor que més destaquen les tres parelles.
“No volien vendre el tractament més car. Vam rebre un tracte exquisit i per nosaltres van ser com una família. Nosaltres estem molt agraïts a tot l’equip, sobretot a l’Albert i el Josep Obradors, que han estat els nostres àngels. Gràcies a ells hem pogut ser pares i fer realitat el nostre somni: tenir una família feliç i nombrosa”, asseguren la Patri i el Sergi. Confirmen l’experiència la Irene i el Xavier.
“Ens vam sentir acompanyats durant tot el procés. Formen un gran equip, són molt amables i uns excel·lents professionals. En el nostre cas, la Lídia – psicòloga del centre – ens va ajudar molt quan vam detectar els problemes i amb el primer intent fallit”, afirmen.
Estudis genètics de qualitat
Part de l’èxit de la clínica gironina són els estudis genètics. “Fem estudis als embrions i també als pacients just abans de començar el procés”, apunta l’Albert Obradors. La clínica, per exemple, aplica el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP). Una tècnica que s’utilitza, sobretot, en casos complexos com dones d’edat avançada o parelles que han patit avortaments seguits. Gràcies a aquest estudi s’aconsegueix trobar els possibles problemes i obtenir una taxa d’embaràs molt més elevada. “Em va sorprendre perquè no coneixia aquestes proves i creia que ja ho havia fet tot”, explica la Irene.
Esperança
“A totes les parelles que vulguin formar una família els animo a que no es rendeixin. El camí pot ser dur, però sempre hi ha solució. A FIV Obradors els importen realment les persones i la recomanem 100%”, apunten la Irene i el Xavier.
El David i la Marta, pel seu cantó, agraeixen a la clínica els tres anys d’acompanyament des que van començar l’aventura. “També ens agradaria remarcar que ens van informar de tot en tot moment, fet que transmet seguretat a l’hora de prendre decisions”.
