Seguretat viària
Europa avala que els joves de 17 anys puguin conduir a la UE acompanyats d'un adult amb experiència
Els estats tindran quatre anys per implementar les noves normes sobre conducció, que introdueixen un carnet digital
ACN
El Parlament Europeu ha donat llum verda aquest dimarts a l'actualització de les normes de la Unió Europea sobre els permisos de conduir que permetrà als joves de 17 anys conduir cotxes, camions i furgonetes si van acompanyats d'un adult amb experiència. El text aprovat reforma integralment la directiva sobre permisos de conduir amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària a Europa, on cada any moren 20.000 persones en accidents de tràfic. Entre d'altres, s'introdueix la digitalització del carnet de conduir, així com un nou període de prova de dos anys per a tots nous conductors durant el qual s'aplicaran normes i sancions més estrictes. Els estats tindran quatre anys per implementar les noves normes.
El Consell de la UE -on seuen els estats- i el Parlament Europeu van arribar a un acord provisional per actualitzar les normes sobre el permís de conduir a la UE el març passat. Els estats van donar la llum verda definitiva al nou text a finals de setembre.
Un cop l'Eurocambra ha ratificat formalment la nova directiva, aquesta entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al butlletí oficial de la UE i els estats membres tindran tres anys per transposar les normes a la seva legislació i un any addicional per preparar-ne la implementació.
Un dels punts més destacats de la nova normativa és que es permetrà els joves de 17 anys obtenir el permís per conduir un cotxe (categoria B), però hauran de conduir acompanyats per un conductor experimentat fins als 18 anys.
Per mitigar l’escassetat de conductors professionals, els eurodiputats també han votat a favor de permetre que els joves de 18 anys puguin obtenir el permís per conduir un camió (categoria C) i els de 21 anys per conduir un autobús (categoria D), sempre que disposin d’un certificat de competència professional. En cas contrari, s’hauran de tenir 21 i 24 anys respectivament per conduir aquests vehicles.
Exàmens més estrictes
Els canvis legislatius introdueixen normes més estrictes per als conductors novells durant almenys els primers dos anys amb permís per conduir. Durant aquest nou període de prova, els nous conductors estaran subjectes a requisits i sancions més estrictes si condueixen sota els efectes de l'alcohol o les drogues o si no utilitzen el cinturó de seguretat o els sistemes de retenció infantil.
L'objectiu de Brussel·les és reduir el risc d'accidents entre els nous conductors, ja que dues de cada cinc col·lisions mortals impliquen conductors menors de 30 anys, segons dades de la Comissió Europea.
Així mateix, per obtenir el permís, els exàmens teòrics i pràctics hauran de comprovar que els conductors tenen consciència sobre "la seguretat dels vianants, ciclistes, patinets i altres usuaris de micromobilitat".
A més, els aspirants a conductors hauran de formar-se i examinar-se en aspectes com l'ús del mòbil al volant, el perill dels anomenats "angles morts", la correcta obertura de portes o la conducció en condicions adverses com neu o gel.
Validesa i controls mèdics
Un cop entrin en vigor les noves normes, els permisos de conduir hauran de ser vàlids durant 15 anys per a motocicletes i cotxes, amb la possibilitat que els estats membres redueixin el període de validesa a 10 anys si el permís s’utilitza com a document d’identitat nacional. Pel que fa als permisos de conduir per a camions i autobusos, seran vàlids durant cinc anys.
D'altra banda, el nou text dona marge als països de la UE per reduir el període de validesa per als conductors de 65 anys o més, per tal de sotmetre’ls a controls mèdics més freqüents o a cursos de repàs.
Alhora, amb la nova normativa, abans d’obtenir el primer permís o en sol·licitar-ne la renovació, els conductors hauran de passar un control mèdic que inclogui proves de visió i de condició cardiovascular. No obstant això, es permetrà els estats substituir aquest control mèdic per a conductors de cotxe o motocicleta per formularis d’autoavaluació o altres sistemes d’avaluació dissenyats a nivell nacional.
Nou carnet digital
A banda d'aquestes modificacions, la revisió de la directiva preveu la creació d'un carnet de conduir en format digital. El permís digital estarà disponible per a tots els ciutadans de la UE a finals del 2030 i es trobarà dins de la futura "Cartera d'identitat digital europea", afirma el Consell de la UE en un comunicat.
Està destinat a convertir-se progressivament en el format principal del permís dins la UE. Tanmateix, els eurodiputats han votat a favor de garantir el dret dels conductors a sol·licitar un permís físic. Les dues versions seran vàlides durant 15 anys, segons les noves normes.
Segons les dades de l'executiu comunitari, al voltant d'un 40% dels delictes a les carreteres de la UE queden impunes, o bé perquè el conductor no va ser identificat o perquè no se'l va multar.
Desqualificació per conducció
Per reduir la conducció temerària a l’estranger, la retirada, suspensió o restricció d’un permís de conduir es comunicarà al país de la UE que l’hagi emès, per garantir l’aplicació transfronterera de les sancions.
A més, les autoritats nacionals hauran d’informar-se mútuament sobre les decisions de desqualificació per conducció relacionades amb les infraccions de trànsit més greus -incloent-hi conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, implicació en un accident mortal o excés de velocitat greu (per exemple, conduir 50 km/h per sobre del límit establert)-.
Les normes revisades de la UE sobre el permís de conduir formen part d’un paquet de seguretat viària presentat per la Comissió el març de 2023, que té com a objectiu millorar la seguretat de tots els usuaris de la carretera i acostar-se al màxim a l’objectiu de zero víctimes mortals al transport per carretera de la UE per al 2050.
