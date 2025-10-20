Sancions
Possible multa per posar un cartell d’alarma a casa sense tenir el servei contractat: fins a 100.000 euros
La llei de seguretat privada estableix sancions econòmiques importants per l’ús indegut d’imatges o missatges que simulen vigilància
Pedro Sanjuán
Tenir la casa protegida i segura, especialment en els mesos de vacances quan som fora, és una preocupació important per a molts espanyols. Instal·lar sistemes d’alarma pot ser massa costós, així que alguns opten per aguditzar l’enginy. Però, compte, perquè podria sortir molt car.
Col·locar l’adhesiu d’una empresa de seguretat a la façana d’un habitatge pot semblar útil com a eina de dissuasió. Però, si realment no es té contractat el servei, això pot portar una sanció econòmica significativa i fins i tot acabar arribant a la via penal en alguns casos.
Llei de seguretat privada
Aquest truc està expressament prohibit per llei. Així ho recull la llei 5/2014 de seguretat privada, a l’article 10: «Amb caràcter general s’estableix la prohibició de la prestació o publicitat de serveis de seguretat privada per part de persones, físiques o jurídiques, mancats de la corresponent autorització o sense haver presentat declaració responsable».
A més, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades també podria intervenir a causa de l’ús indegut d’imatges o missatges que simulen vigilància, recolzant-se en la llei 17/2001 de marques: «Quan es condemni a la cessació dels actes de violació d’una marca, el Tribunal fixarà una indemnització de quantia determinada no inferior a 600 euros per dia transcorregut fins que es produeixi la cessació efectiva de la violació».
Així, exhibir el logotip o l’adhesiu d’una empresa de seguretat sense tenir contracte es considera publicitat enganyosa i intrusisme professional. Aquesta confusió, si la porten a terme particulars, pot portar sancions que oscil·len entre els 300 i 3.000 euros si són lleus, entre 3.001 i 20.000 euros si són greus i entre 20.001 i 100.000 euros si es tracta d’infraccions molt greus.
Aquestes accions poden considerar-se un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial i, en el pitjor dels casos, poden significar penes de presó de fins a quatre anys segons el Codi Penal, tal com estableix l’article 274.
Llacuna legal
Aquesta llei es refereix als cartells o adhesius d’empreses concretes de seguretat. Però no diu res d’adhesius que no portin cap logotip comercial. Així, a un adhesiu en què aparegui una càmera però no cap marca o empresa, no se li podria exigir la retirada.
Feta la llei, feta la trampa. Legalment no és el mateix col·locar un cartell genèric que un amb una marca concreta de seguretat, per la qual cosa si algú utilitza un adhesiu sense logotip comercial no se li podria exigir que el retirés, ja que no està utilitzant la imatge de cap empresa, com es mostra a continuació:
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- EN IMATGES | Figueres inicia la celebració dels 150 anys del títol de ciutat amb l'entrega de guardons del Dia de Ciutat
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina