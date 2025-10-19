Estudi científic
Deixar de fumar frena el deteriorament cognitiu que provoca el fum, millora la memòria i contribueix a la fluïdesa verbal
Un estudi internacional suggereix que abandonar el tabac no només atura l’agressió contínua del fum sobre el cervell, sinó que també permet que l’organisme restableixi gradualment el seu equilibri i funcionament
Prohibir el tabac als joves evitaria almenys 1,2 milions de morts per càncer
Valentina Raffio
Deixar el tabac no només allarga la vida sinó que, tal com revela un nou estudi, també frena el desgast mental que el fum provoca sobre el cervell. Una anàlisi internacional publicada a la revista ‘The Lancet Healthy Longevity’, en què s’analitzen gairebé 10.000 persones de 12 països, va revelar que els qui van abandonar els cigarrets van mostrar unes millors puntuacions cognitives que els seus homòlegs que van continuar fumant, sobretot quant a fluïdesa verbal i memòria. Els experts afirmen que deixar de fumar s’associa amb entre un 20% i un 50% menys de deteriorament cognitiu en diferents àrees. Fins i tot en aquelles persones que prenen la decisió a partir dels 40 o 50 anys.
La investigació, liderada per l’Institut d’Epidemiologia i Atenció Sanitària del University College de Londres, va prendre com a punt de partida tres grans cohortes de pacients d’Anglaterra, Europa i els Estats Units i, amb la finalitat de comparar, van ‘emparellar’ les dades de més de 4.700 persones que van deixar de fumar amb un grup equivalent de fumadors que van continuar consumint tabac durant el període d’estudi. L’anàlisi va demostrar que els qui van deixar aquest hàbit van mostrar un millor rendiment cognitiu respecte als seus companys que van continuar fumant. Segons expliquen els experts, a la pràctica, el cervell de les persones que deixen de fumar «guanya temps» i conserva les seves funcions durant més anys que el d’aquells que continuen consumint aquesta substància.
«L’evidència que deixar de fumar pot afavorir la salut cognitiva podria oferir una nova motivació convincent perquè aquest grup intenti deixar de fumar»
«El missatge clau. Deixar de fumar pot ajudar a mantenir una millor salut cognitiva a llarg termini, fins i tot si s’abandona el tabac als 50 anys o més», comenta Mikaela Bloomberg, autora principal d’aquest treball, que explica que «l’evidència que deixar de fumar pot afavorir la salut cognitiva podria oferir una nova motivació convincent perquè aquest grup intenti deixar de fumar». En aquest mateix sentit es posiciona Andrew Steptoe, coautor del treball, que afegeix que "un deteriorament cognitiu més lent es relaciona amb un menor risc de demència" i que, per tant, aquests resultats recolzen la hipòtesi que deixar de fumar podria actuar com una mesura preventiva contra aquesta malaltia.
Beneficis de deixar de fumar a qualsevol edat
¿Però per què el tabac resulta tan nociu per al cervell i, sobretot, què podem fer per frenar i revertir el seu impacte? Els investigadors afirmen que fumar perjudica la salut respiratòria i cardiovascular perquè, per exemple, endureix i fa malbé els vasos que porten oxigen al cervell. A més, l’exposició crònica al fum genera lesions a les cèl·lules nervioses i altres processos fisiològics associats amb pèrdua de funció cognitiva a curt i llarg termini. Però segons suggereix aquest estudi, al deixar de fumar aquests processos s’alenteixen i el cervell recupera part de la seva capacitat per protegir-se del mal. En altres paraules, abandonar el tabac no només atura l’agressió contínua del fum, sinó que també permet que l’organisme restableixi gradualment el seu equilibri i preservi millor el funcionament.
Són molts els estudis que assenyalen els beneficis de deixar el tabac a qualsevol edat. Tot i que, tal com assenyalen els registres, els fumadors de mitjana edat i més grans tendeixen a intentar deixar-ho menys que els més joves, malgrat ser els qui pateixen de manera més directa els danys acumulats del tabac, a causa de la manca d’incentius clars. «Si deixar de fumar també protegeix la ment, aquesta evidència pot ser una motivació addicional per deixar-ho o per dissenyar polítiques i serveis que donin suport a la cessació en persones grans: des de consells clínics més específics fins a inversions en programes comunitaris per deixar el tabac», conclou l’estudi, que recorda que mai no és massa tard per deixar-ho i recuperar la salut.
- Ensurt al carrer Nou de Figueres per l'esfondrament interior d'un habitatge
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- La badia de l'Empordà que destaca entre les més belles del món
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 18 i 19 d'octubre a l'Alt Empordà
- Neix el projecte Gravelera Empordà amb 21 rutes i experiències sobre bicicleta gravel
- Núria Esponellà: 'La ment és una eina i ha de ser la nostra aliada, no la nostra enemiga
- La dermatosi nodular contagiosa s'estén fora de l'Empordà: tres casos a la Catalunya Nord i un a Cassà de la Selva
- L'últim adeu a Pere Puértolas, comiat a un fotògraf i personatge singular de Figueres i l'Empordà