La clínica Corachan, entre els millors hospitals d’Espanya en pediatria

El centre mèdic barceloní obté el premi Top 20 al millor hospital privat d’Espanya en pediatria, en els premis IQVIA Hospitals Top 20 del 2025.

Servei de pediatria de la clínica Corachan. | EL PERIÓDICO

La clínica Corachan ha sigut guardonada amb el premi Top 20 al millor hospital privat d’Espanya en pediatria, en la 26a edició dels premis IQVIA Hospitals Top 20 d’aquest 2025. El premi situa el centre entre els hospitals espanyols amb més bons resultats pel que fa a qualitat assistencial, eficiència i resultats clínics.

El programa Top 20, un referent en l’anàlisi comparativa del rendiment hospitalari, avalua d’una manera objectiva els resultats de més de 200 centres públics i privats d’arreu del país. La distinció obtinguda per la clínica Corachan reflecteix l’excel·lència de l’equip pediàtric i el compromís d’aquesta institució pel que fa a la millora contínua i l’atenció integral al pacient infantil.

El departament de pediatria de la clínica Corachan ofereix un abordatge integral del nen i de l’adolescent, amb un equip multidisciplinari especialitzat en les principals àrees pediàtriques i un suport diagnòstic complet integrat en aquest àmbit.

Urgències pediàtriques

La unitat de neonatologia proporciona atenció especialitzada de nadons prematurs i a terme amb patologia congènita o adquirida perinatalment. La clínica disposa d’un servei d’urgències pediàtriques amb atenció les 24 hores, de manera ininterrompuda, els 365 dies de l’any.

Amb una trajectòria centenària, la clínica Corachan es consolida com un dels hospitals privats de referència no només a la ciutat de Barcelona sinó també en el conjunt de tot Espanya.

