Vols treballar a l’Administració pública?
Troba totes les ofertes de feina públiques al Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona
Treballar al servei de la societat des de l’Administració pública és una opció cada vegada més atraient per a moltes persones. Permet realitzar un treball amb impacte en la vida de la ciutadania, i contribuir al benestar col·lectiu. A més, ofereix unes condicions laborals estables que ajuden a la conciliació familiar, i permeten desenvolupar una trajectòria professional diversa i enriquidora.
El sector públic afronta, a mig termini, un important relleu generacional que demandarà la incorporació de moltes persones joves. Per altra banda, la modernització i digitalització dels perfils professionals ha accelerat la recerca i captació de talent tecnològic per part de les administracions.
Estar al dia de totes les convocatòries i ofertes de feina públiques pot resultar complex, però és possible amb eines com el Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un cercador en línia que permet crear un sistema personalitzat d’alertes on cada persona usuària pot definir el seu perfil. D’aquesta manera, es pot automatitzar la recepció d’avisos d’acord als propis interessos: ofertes de treball, contractació pública, beques, subvencions i ajuts, però també normativa local i convenis col·lectius.
Perfils més demandats
A banda dels sectors que tradicionalment apleguen el gruix de l’oferta de treball públic, com ara el del personal d’administració i serveis o la sanitat, destaquen alguns àmbits on la demanda és alta o es preveu que pugui créixer properament. És el cas dels perfils relacionats amb la informàtica i noves tecnologies, necessaris per desenvolupar funcions de ciberseguretat, xarxes i sistemes, bases de dades, instal·lació d’equips i programari, i assistència als usuaris. Es requereix tant titulació universitària com formació professional, segons la categoria i el lloc concret de treball.
També existeix una demanda en augment de tècnics en medi ambient i canvi climàtic, que exerceixen funcions d’avaluació ambiental, polítiques de sostenibilitat, gestió de residus, transició energètica, així com recerca. En aquets cas, el perfil formatiu és majoritàriament el de biologia i ciències ambientals.
Les funcions relacionades amb enginyeria i arquitectura reclamen professionals formats en enginyeria industrial, d'obres públiques, de camins, canals i ports, i de telecomunicacions, així com persones graduades en arquitectura. A banda de la redacció de plans, projectes i informes, direcció d’obres, també es busquen places d’ensenyament universitari en aquesta àrea.
L’àrea de secretaria, intervenció i tresoreriademana titulacions universitàries de l’àmbit jurídic i econòmic, per desenvolupar funcions d’assessorament legal, control financer, comptabilitat, elaboració d’informes i dictàmens.
Per últim, els perfils relacionats amb manteniment, obres, recepció, vigilància, conducció, cuina i altres oficis, demanen titulacions de formació professional bàsica o mitja, graduat en ESO, o fins i tot, sense titulació.
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el setembre del 2015 i que formen part de l'Agenda 2030. La Diputació de Barcelona assumeix el seu compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.
