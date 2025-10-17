El pa que forneja un futur per al Djogo
El programa Incorpora de la Fundació La Caixa ha permès trobar feina a aquest noi de 22 anys, natural de Guinea, i a 42.000 persones més de col·lectius en risc de pobresa i exclusió social
Pau Lizana Manuel
"
"Me’n van anar ensenyant a poc a poc i m’hi vaig anar acostumant, tot ha sigut gràcies a la seva ajuda", apunta el Djogo, un noi nascut a Guinea
Djogo Barri arriba puntual a l’obrador de la fleca Panic. Ja fa dos anys que el torn d’aquest jove de 22 anys comença a les quatre de la matinada. S’encarrega d’identificar i etiquetar els diferents tipus de pa artesà que produeix l’obrador i preparar-los per al repartiment a restaurants de tot Madrid. "He d’estar concentrat i pendent que cada enviament arribi al seu destí", explica el jove. Malgrat les exigències del seu càrrec, tant per horari com per la necessitat de concentració que requereix, al Djogo li agrada la seva feina. I és que el seu lloc li ha permès trobar un camí cap a una autonomia i estabilitat més grans. La seva història és una de les més de 42.000 que el programa Incorpora de la Fundació La Caixa ha facilitat l’últim any.
Es tracta d’una iniciativa que, des del 2006, estableix aliances entre empreses i entitats socials per oferir oportunitats laborals a col·lectius amb dificultats per accedir a una ocupació com persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió o dones víctimes de violència de gènere.
En el cas del Djogo, que va deixar la seva Guinea-Conakry natal quan estudiava secundària, va ser la Fundació San Juan del Castillo Pueblos Unidos la que el va assessorar fins a trobar la feina a l’obrador. El jove reconeix que no sabia "pràcticament res" sobre logística o sobre com organitzar el repartiment del pa acabat d’enfornar. De fet, ja instal·lat a Espanya, el jove es va formar en electricitat bàsica.
Una formació essencial
És per això que, com a part del seu itinerari d’inserció, se li va programar un curs en el qual el coordinador de l’obrador, Gean Carlos Sallas, li va ensenyar tots els detalls de la feina. "Cada dia l’enviava a casa amb deures, simulacions d’entregues que havia de resoldre", explica el Gean, que assegura que el Djogo és avui "un dels millors repartidors que hem tingut". El jove aprecia enormement aquest esforç formatiu, ja que els primers dies arribava a la feina amb una mica de por. "Em van anar ensenyant a poc a poc i m’hi vaig anar acostumant, tot ha sigut gràcies a la seva ajuda", explica.
Aquesta formació no hauria sigut possible sense la tasca de les tècniques de la Fundació San Juan del Castillo. "Em van donar tot el seu suport, em van ensenyar a preparar un currículum i a afrontar una entrevista", rememora el Djogo. Candela Cortina, tècnica d’orientació sociolaboral de l’entitat, remarca la importància d’aquests preparatius: "Vam treballar perquè ell mateix sabés identificar el seu potencial i què és el que pot aportar en una feina", detalla.
El paper de les empreses
El programa Incorpora de la Fundació La Caixa col·labora amb 1.032 tècnics com Cortina, que treballen per a 413 entitats socials diferents que dissenyen itineraris d’inserció personalitzats per a cada cas. Formacions com la que van oferir al Djogo són un dels principals recursos que ofereixen. L’últim any, s’han impartit més de 300 cursos en què van participar més de 5.000 persones, de les quals prop del 60% van acabar accedint a una feina.
Aquestes dades no serien possibles sense la implicació de milers d’empreses. En total, més de 16.000 companyies han col·laborat amb el projecte l’últim any i han possibilitat més de 42.000 insercions laborals.
En el cas de Panic, l’empresa que ha donat una feina al Djogo, la col·laboració amb la Fundació San Juan del Castillo es remunta al 2015, i el Gean la valora molt positivament. Les tècniques "s’involucren perquè tot surti perfecte i estan pendents al llarg de tot del procés", detalla. A més, el Gean assegura que van encertar amb el Djogo. "Ha aportat constància en aquest lloc. Abans teníem molts problemes amb els repartidors, però ell arriba sempre puntual i fa la seva feina molt bé", explica.
La tasca del programa Incorpora també fomenta la construcció de comunitats diverses i inclusives. Exemple d’això és Panic, on coincideixen empleats de diverses nacionalitats. Per al Djogo, aquest ambient dona un valor afegit a la seva jornada: "A més de treballar junts, som molt bons companys, estem molt units", descriu.
Per a Natalia Padrón, tècnica de prospecció i col·laboració amb empreses de la Fundació San Juan del Castillo, aquesta diversitat a les plantilles és "una font d’enriquiment, perquè les persones d’origen estranger aporten els coneixements adquirits al país d’acollida i en el d’origen".
Sigui com sigui, ara el Djogo disfruta cada dia del seu temps lliure sense les preocupacions que va tenir en el passat. "Miro de no enfocar-me massa en el futur, sinó estar centrat en el present", diu. "No sé què passarà demà, però ara estic aquí i estic bé. Soc feliç", conclou.
