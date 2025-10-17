TRIBUNALS
La justícia reactiva la investigació dela mort d’Andic
La mort de l’empresari de la moda després d’estimbar-se en un sender de Montserrat continua sent objecte d’investigació dels Mossos.
J. G. Albalat
La jutge de Martorell que investiga la mort d’Isak Andic, empresari i propietari de la companyia Mango, el 14 de desembre de l’any passat, ha reactivat el procés judicial i ha canviat fa uns dies la condició del seu fill Jonathan Andic, que ha passat de ser testimoni a investigat, segons fonts coneixedores de les indagacions. L’empresari va morir després de caure des d’una altura de 100 metres quan recorria amb el seu fill un sender a prop de les coves de Collbató. El procés judicial per esbrinar què va passar continua en secret.
Ara per ara, segons les mateixes fonts, la hipòtesi que s’estudia és que va ser un accident, tal com van apuntar les primeres investigacions dels Mossos. Fonts coneixedores de les indagacions, però, remarquen que el canvi de condició de Jonathan Andic, l’únic testimoni directe de la mort, per passar a investigat està relacionat amb els "dubtes" que la jutge de Martorell té davant les suposades contradiccions en les dues declaracions que el fill del fundador de Mango ha fet davant els Mossos. Les fonts consultades apunten que la modificació de la seva condició processal estaria relacionada amb la pràctica de noves proves.
En concret, amb aquest canvi, els Mossos podran examinar noves evidències relacionades amb Jonathan Andic, com ara les fotografies que va fer de l’escena de l’accident del seu pare que va mostrar al telèfon mòbil a la policia i que en un primer moment va assegurar no haver fet. Els investigadors de la comissaria de Martorell podran examinar si al telèfon hi ha altres imatges o si s’han esborrat. No obstant, fonts policials continuen indicant a EL PERIÓDICO que la principal hipòtesi amb què treballa és que es tracta d’un accident, ja que no han trobat cap prova que digui el contrari. Una vegada els agents ho comprovin lliuraran al jutjat un nou informe per determinar si hi ha cap prova que apunti a un possible homicidi en la caiguda d’Isak Andic.
La família
En un comunicat, després de la publicació ahir per El País que s’investigava el fill de l’empresari, la família Andic va mantenir la innocència de Jonathan Andic i va confiar que el procés judicial acabi "com més aviat millor". La causa per la mort del fundador de Mango es va tancar en un primer moment, però el jutjat la va reobrir unes setmanes més tard després de rebre un primer informe dels Mossos. Els investigadors van entregar un altre atestat al maig en què mantenien que tot apuntava a una mort accidental. Malgrat això, després de l’estiu van incorporar a la causa les declaracions de Jonathan que han fet que el jutjat el declari investigat per poder continuar amb les diligències per la mort del seu pare, fet pel qual no es descarta, de moment, que sigui un homicidi.
