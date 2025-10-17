Gir judicial
Jonathan Andic, de testimoni a investigat: què sabem i què no de la mort del fundador de Mango?
Després d’una “lenta” investigació, el jutjat encara indaga gairebé un any després sobre les causes de la caiguda mortal d’Isak Andic a Collbató
La jutge reactiva la investigació per la mort del fundador de Mango
Germán González
La mort de l’home més ric de Catalunya en un accident de muntanya per un camí de fàcil recorregut quan anava al costat del seu fill gran, amb qui suposadament mantenia desacords, sembla més un argument d’una ficció que de crònica de successos a causa dels seus girs de guió. L’últim ha sigut el canvi de la condició de Jonathan Andic de testimoni a investigat per part del jutjat de Martorell amb l’objectiu d’examinar el contingut del seu telèfon mòbil, ja que va ser l’última persona que va veure amb vida el seu pare, Isak Andic, i va alertar de la caiguda mortal des d’una altura de 100 metres quan tornaven a l’aparcament després d’haver realitzat una ruta fins a les Coves del Salnitre a Collbató.
Va ser el 14 de desembre del 2024 i des d’aleshores el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha mantingut una investigació "lenta", segons apunten fonts judicials a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, que ara inclou l’acusació contra Jonathan i l’anàlisi del telèfon que faran els Mossos d’Esquadra.
Isak Andic, de 71 anys, havia realitzat moltes vegades el recorregut per Collbató on el 14 de desembre va acabar morint. Aquell dia anava acompanyat del seu fill. L’empresari va caure per un precipici quan va relliscar en un punt del sender quan s’estreny. Es tracta d’un tros en què només es pot passar d’un en un i que en el moment dels fets no comptava amb tanca de protecció. Jonathan Andic, que caminava davant, va declarar que es va girar i només va poder veure com el seu pare queia. Ràpidament va trucar als serveis d’emergència i també a la dona del fundador de Mango. Estava totalment "commocionat", segons diverses fonts, i en aquest estat va prestar la seva primera declaració.
Després dels primers informes policials després d’examinar el sender, recuperar el cos i els estris personals i incorporar les declaracions de Jonathan i altres testimonis, els Mossos d’Esquadra van concloure que es tractava d’un accident i el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell, a càrrec de la investigació, va decidir arxivar provisionalment el procediment. Va ser poc abans de l’enterrament d’Isak Andic. No obstant, tres mesos més tard, el jutjat va reobrir la investigació per rebre més informes de Mossos, així com l’autòpsia definitiva del cos.
Les diligències policials es van centrar a examinar el telèfon mòbil del mort i a tornar a prendre declaració a Jonathan, qui es va assessorar amb un advocat. El fill va tornar a explicar el que va passar al llarg dels cinc quilòmetres de la ruta que uneix les Coves del Salnitre, a Collbató, amb el monestir de Montserrat. Va caure en diverses contradiccions. Entre aquestes, va explicar que havia fet fotos de la zona de la caiguda, malgrat que en un primer moment ho havia negat, i també va dir que el cotxe estava aparcat en un altre lloc diferent del que l’havien deixat. A més, va assegurar que la primera trucada que va realitzar va ser a emergències, tot i que fonts judicials apunten que el primer contacte va ser amb la dona del seu pare.
Malgrat que l’informe entregat pels Mossos abans d’estiu indicava que tot apuntava a una mort accidental, el jutjat ha decidit canviar la condició legal de Jonathan en aquest procediment de testimoni imputat. Ho fa perquè la policia pugui examinar el seu telèfon i saber si va fer més fotos el dia de la caiguda, quines trucades va realitzar i aclarir les relacions amb el seu pare. La jutge ha pres la decisió després de rebre l’informe amb el contingut del mòbil d’Isak Andic, que va quedar destrossat, i després de saber que Jonathan havia canviat de terminal poc després de l’accident, segons diverses fonts.
Els Mossos també van prendre declaració a familiars del mort i personal de Mango, així com algunes persones que es trobaven a la zona quan va passar l’accident. Entre les testificals dels més propers a Isak Andic, es remarca que la relació entre pare i fill no era bona, cosa que també ha influït en la decisió judicial de canviar la consideració del fill de testimoni a investigat.
"La família Andic està segura que aquest procés acabarà al més aviat possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic", han comunicat des de l’entorn de Mango després de conèixer-se que Jonathan està sent investigat pel jutjat. A més, mantenen el seu respecte amb les diligències que s’han practicat i remarquen que continuarà col·laborant com fins ara amb les autoritats competents.
