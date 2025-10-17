Ajuda indispensable per als fills de la Raquel i la Pamela
A través del programa CaixaProinfància, entitats com Save the Children i l’Associació de Dones Santiago el Mayor ofereixen un suport crucial a les famílies perquè els seus petits puguin tenir un futur millor
Pau Lizana Manuel
"
Raquel García és una d’aquestes dones que no es deixa espantar per les circumstàncies, per molt dures que siguin. Per això no va defallir quan la vida se li feia especialment costeruda, ara fa 23 anys. Aquesta malaguenya es va mudar llavors a Utrera, a la província de Sevilla, junt amb el seu fill David, que llavors tenia 3 anys. "Vaig venir sense feina, sense conèixer ningú. Vaig haver de començar de zero", recorda.
Lluny de quedar-se quieta, la Raquel va buscar maneres de recolzar la seva família. Així, a l’escola en la qual estudiava el seu fill, va trobar la possibilitat d’acollir-se a alguna de les ajudes de l’Associació de Dones Santiago el Mayor, que desenvolupa el programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa, dirigit a famílies vulnerables. Gràcies a aquest projecte, el David va poder disfrutar dels seus primers campaments d’oci socioeducatiu l’estiu del 2007.
"Va ser un canvi dràstic en la meva vida. Per al meu fill va ser una oportunitat d’oci diferent, i a partir d’aquí vam començar amb classes de reforç educatiu. Ens va obrir un món nou", explica la Raquel, que ara té 45 anys i cinc fills que també han format part de CaixaProinfància.
En una situació semblant va arribar Pamela Sandi a Espanya des de Bolívia, ara fa vuit anys. L’acompanyava el seu fill, que en aquell temps tenia 4 anys. Per a aquesta mare soltera, instal·lar-se a València no va ser gens fàcil. "Trobava moltes barreres. No sabia on havia d’anar per regularitzar la meva situació, com tenir feina, com declarar la renda", explica la Pamela. A més, entre la paperassa i la feina, la conciliació amb el seu fill era realment complicada, sobretot quan va començar a créixer. Va ser llavors quan una altra mare soltera amb qui coincidia a l’escola li va recomanar entrar en contacte amb Save the Children. "No podia sola amb tot: la feina, el nen, la casa...", explica Pamela, que en aquell moment va veure necessari trobar "una mica més de suport" perquè el seu fill tingués les mateixes oportunitats educatives que la resta.
Un suport incalculable
Tant la Raquel com la Pamela han acabat trobant en les dues associacions una ajuda que s’ha fet essencial en diferents etapes de la vida dels seus fills.
En el cas de la Raquel, per exemple, després del primer campament i les classes de reforç de David, va rebre a més per a les seves dues filles bessones ajuda d’un logopeda durant sis anys.
La malaguenya instal·lada a Utrera, junt amb els seus fills ha pogut gaudir d’alguns dels serveis que presta l’Associació de Dones Santiago el Mayor. "A mi em diuen l’‘antiga’", diu fent broma la Raquel, els cinc fills de la qual han participat al llarg de diversos anys en els programes de l’entitat.
Per a Inma Aguilar, directora de l’associació, una de les claus per al benestar de la família de la Raquel van ser els tallers educatius familiars. "Cada grup treballa una mateixa temàtica per separat i després es reuneixen", explica Aguilar, que assegura que en aquests tallers "es crea un sentit de pertànyer a un grup que es recolza". "Moltes d’aquestes persones no tenen cap altra xarxa de suport a la qual acudir quan ho necessiten", reflexiona la directora de l’associació, que des del 2001 intenta "lluitar contra l’espiral de la pobresa a través de l’educació i l’ocupació".
En el cas de la Pamela, després que el seu fill prengués part en els grups de reforç escolar de Save the Children la seva participació en l’entitat tampoc va cessar. I és que CaixaProinfància, a través de les entitats socials, i en aquest cas Save the Children, "poden acompanyar les famílies en les trajectòries educatives dels seus nens, nenes i adolescents, fins a l’ensenyament postobligatori", revela Maribel López, tècnica de gestió de programes de la fundació i coordinadora d’una de les seves xarxes de Caixa Proinfància a València. "En aquest recorregut podem acompanyar, anar treballant en les necessitats i aquest treball a llarg termini és el que assegura l’èxit educatiu i familiar", explica López.
Tant l’Associació de Dones Santiago el Mayor com Save the Children participen en el programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa, que és present en 155 municipis de tot Espanya a través de 467 entitats col·laboradores. Des de la seva posada en marxa, aquest projecte ha atès prop de 400.000 nenes, nens i adolescents de famílies en risc d’exclusió.
Ara la Raquel està tranquil·la: "Els meus dos fills grans ja estan treballant. I espero que les petites també ho facin", celebra. I la Pamela pot mirar al futur amb una mica d’optimisme. "Ja hem construït la nostra vida aquí i la volem continuar construint", sentencia.
