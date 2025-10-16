Educació
L’agitador Vito Quiles fa una breu aparició a la UAB en un matí marcat per la tensió i les càrregues policials
Els Mossos separen dos grups oposats de manifestants concentrats a la plaça Cívica
Martí Sosa
Tensió, llençament d’objectes i càrregues policials al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) arran de la convocatòria d’un acte amb la presència de l’agitador i comunicador d’extrema dreta Vito Quiles, que una hora més tard de l’hora prevista finalment s’ha deixat veure a la Facultat de Veterinària, lluny de la plaça Cívica, on estava convocat l’acte i on s’han registrat enfrontaments tensos entre partidaris i detractors.
Quiles ha aparegut finalment envoltat de guardaespatlles i ha mantingut un fugisser encontre amb estudiants.
A la plaça Cívica de la universitat s’ha concentrat un grup nombrós de manifestants en contra de la presència de Quiles i, a pocs metres, un altre grup molt menys nombrós de partidaris i membres de l’organització constitucionalista S’ha Acabat!. Ambdós bàndols s’han increpat i s’han llençat ous, tomàquets i altres objectes, moment en què agents antidisturbis dels Mossos d’Esquadra han intervingut per separar-los. Més tard, els mossos han hagut d’intervenir novament, aquesta vegada amb topades amb la porra, per tornar a separar els dos grups enfrontats.
Des de la universitat estaven pendents de l’arribada de Quiles per comunicar-li que no podia realitzar cap acte perquè no havia demanat permís, com ja li havien comunicat per correu electrònic. Sí que havia sol·licitat autorització per dur a terme un acte, sense concretar-ne el tipus, l’entitat S’ha Acabat!, però no se li havia concedit, ja que la universitat al·lega que aquest dijous hi ha molts actes convocats a la UAB i no era viable.
Segona intervenció
Després dels primers moments de tensió a la plaça Cívica, els Mossos han conduït el grup de concentrats en contra de Quiles —que portaven banderes independentistes— a un lateral de la plaça, davant de la Biblioteca de Comunicació, i han retirat d’aquesta zona el grup de partidaris de l’agitador.
Més tard, aquest grup de partidaris s’ha desplaçat fins a la Facultat de Periodisme i s’ha concentrat a l’exterior. Tot seguit han aparegut una vintena de persones vestides de negre, amb banderes de Palestina i pots de fum, i s’han produït carreres entre tots els bàndols. Davant d’això, els Mossos han intervingut i han establert un nou cordó policial per separar novament els dos grups. La concentració s’ha traslladat així de la plaça Cívica a aquesta zona de la facultat, molt més estreta i amb els dos grups més a prop.
Sense autorització
Tot i no haver rebut cap sol·licitud, Quiles va comunicar aquest dimecres que mantenia la visita a la UAB —amb la qual diu iniciar un recorregut per diferents punts d’Espanya amb trobades al estil Charlie Kirk— amb la intenció de “mostrar la degradació” de la universitat i assenyalar “locals ocupats per grups d’extrema esquerra” i pintades “separatistes i marxistes”.
Segons fonts de la UAB, la universitat mai no ha tingut constància de la intenció de Vito Quiles de celebrar un acte al campus —més enllà del que ell mateix havia anunciat a les xarxes—, ja que no han sol·licitat en cap moment permís per fer-lo pels canals habilitats. L’organització constitucionalista S’ha Acabat!, que s’ha presentat com a organitzadora de l’activitat, ha al·legat que ells havien sol·licitat permís i que se’ls havia denegat, quan en realitat, segons la UAB, l’únic permís sol·licitat havia estat per accedir a un espai amb la intenció de donar a conèixer als estudiants “la seva associació i els seus objectius”. En cap moment es va mencionar la presència de Vito Quiles, i el permís es va denegar per falta d’espais disponibles a la franja horària sol·licitada.
El gabinet de premsa de la UAB es va posar en contacte per correu amb Quiles, qui els va acusar de voler impedir la seva presència, per demanar-li proves de la seva sol·licitud d’espai. En cas de no haver-la sol·licitat, se li va demanar que s’abstingués de realitzar qualsevol activitat al campus per no tenir “autorització explícita”. Segons la universitat, el correu electrònic mai no va tenir resposta per part del comunicador.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat