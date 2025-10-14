Salut
Una vacuna de Can Ruti potencia la resposta immunitària en càncer de bufeta no invasiu, segons un estudi
L’assaig clínic de fase I confirma la seguretat de la vacuna així com una millora en l’evolució clínica i la supervivència dels pacients
Beatriz Pérez
Un estudi pilot de 40 pacients liderat per IrsiCaixa (centre impulsat conjuntament per la Fundació La Caixa i la Conselleria de Salut) i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha confirmat que la vacuna RUTI millora el tractament del càncer de bufeta no invasiu, potenciant la resposta immunitària i aportant beneficis clínics. Els resultats han sigut publicats a la revista ‘European Urology’.
El càncer de bufeta és una de les malalties urològiques més freqüents i, en més d’un 75% dels casos, es diagnostica en la seva forma no musculoinvasiva, és a dir, quan el tumor no ha envaït la capa muscular de l’òrgan afectat. Aquest estudi pilot, que s’ha dut a terme a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona) mostra que aquesta vacuna, de la farmacèutica Archivel Farma, potencia l’eficàcia del tractament actual per a aquest càncer.
Tractament estàndard
Tot i que la BCG (una vacuna originalment dissenyada contra la tuberculosi) és el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer, la seva eficàcia «és encara limitada, ja que la recurrència i progressió del tumor continuen sent un repte per a molts pacients».
En l’estudi es prova que una nova estratègia terapèutica, amb la vacuna RUTI administrada prèviament a la BCG intravesical, «potencia la resposta del sistema immunitari i podria reduir el risc de reaparició i avanç de la malaltia».
L’assaig clínic de fase I s’ha dut a terme amb 40 pacients de Can Ruti i confirma la seguretat de la vacuna així com una millora en l’evolució clínica i la supervivència dels pacients durant els cinc anys de seguiment de l’estudi.
Resposta immunitària més potent
La vacuna RUTI, segons aquest estudi, és capaç de generar una resposta immunitària més robusta i funcional quan s’administra prèviament al tractament amb BCG. Aquesta resposta es caracteritza per una activació més intensa de les cèl·lules de defensa, i una producció més elevada de molècules estimuladores del sistema immunitari, anomenades citocines.
«Hem comprovat que la vacuna RUTI és capaç de generar una resposta immunitària prèvia que prepara l’organisme i el fa reaccionar de manera més efectiva al tractament posterior amb BCG. Aquest efecte s’explica pel fet que, a l’administrar de manera seqüencial dues vacunes similars però no idèntiques, la resposta immunitària que es genera és més ràpida i potent», exposa Cecilia Cabrera, coautora principal de l’estudi i líder de grup d’IrsiCaixa i l’IGTP.
Malgrat ser un estudi de fase 1 amb un nombre reduït de participants, els resultats apunten a una evolució clínica més favorable en els pacients que van rebre la vacuna RUTI abans del tractament amb BCG. Aquest grup va presentar menys recaigudes, menys progressions i més supervivència durant els cinc anys de seguiment. De fet, no es va registrar cap mort entre els participants del grup RUTI, mentre que en el grup control van morir tres persones.
«El fet que la vacuna RUTI aconsegueixi modular la resposta del sistema immunitari de manera més eficaç podria explicar el benefici clínic observat. Aquests resultats suggereixen que podria tenir un impacte real en la millora del tractament estàndard actual, tot i que s’haurà de confirmar en assajos clínics més amplis», explica Oscar Buisan, coautor principal de l’estudi i uròleg de Can Ruti en el moment de l’estudi, actualment uròleg a l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador clínic a l’Idibell.
