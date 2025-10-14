La província de Girona registra una de les taxes més altes de violacions a l'Estat
L'índex és d'11,9 agressions sexuals amb penetració per cada 100.000 habitants, gairebé el doble de la mitjana estatal
La província de Girona ha registrat 99 agressions sexuals amb penetració durant els primers sis mesos de l'any, la qual cosa suposa una taxa d'11,9 casos per cada 100.000 habitants, segons dades oficials. Aquesta xifra situa Girona entre les demarcacions amb l'índex més elevat del país, gairebé el doble de la mitjana estatal, que se situa en 5,4 casos per cada 100.000 habitants.
A escala estatal, s’han comptabilitzat 2.655 violacions, amb una població total de 49,1 milions d’habitants. En aquest context, Girona ocupa la segona posició i només és superada per Lleida, que encapçala el rànquing estatal amb una taxa de 13,3 i 61 casos durant el mateix període. Barcelona i Tarragona registren índexs inferiors, amb 11,1 i 9,6 casos respectivament.
Per contra, províncies com Àvila, La Rioja, Jaén, Càceres i Valladolid presenten taxes clarament més baixes, per sota de 2 casos per cada 100.000 habitants.
S’ha de dir que per lluitar contra aquests delictes sexuals i perseguir els autors s’han fet canvis normatius, però també d’investigació i de tractament als jutjats. De moment, però, segueixen incrementant-se i els experts consideren que també hi ha una xifra «negra» que encara no surt a la llum, perquè hi ha agressions sexuals d’aquest tipus que es donen en el si de la parella o exparella i per por no s’acaben denunciant.
Casos recents
Dos dels tres darrers episodis coneguts a les comarques gironines han posat el focus en l’oci nocturn. Durant les Festes del Tura d’Olot, celebrades el setembre els Mossos d’Esquadra van obrir dues investigacions per presumptes violacions a menors d’edat. En el primer cas, dos homes de 23 i 30 anys van ser detinguts per una agressió sexual ocorreguda la matinada del dissabte 6 de setembre, fora de la zona de concerts. La víctima, una menor tutelada per la Generalitat i va ser atesa ràpidament pel Sistema d’Emergències Mèdiques.
Pocs dies després, es va presentar una segona denúncia per violació, també durant les mateixes festes i en un horari similar. La investigació continua oberta i, fins ara, no s’han produït detencions relacionades amb aquest segon cas.
Una part dels delictes sexuals que succeeixen en el sí de la parella i sovint no es denuncien per por
A més, els Mossos investiguen una tercera agressió sexual amb penetració a una noia menor d'edat que ha estat denunciada a Girona, que hauria tingut lloc fa aproximadament un any en una zona problemàtica situada entre els carrers Tomàs Mieres i la ronda Ferran Puig, pròxima al viaducte. Aquesta zona és coneguda per incidents de delinqüència i ocupacions irregulars. La policia ha reforçat la vigilància després de la circulació d’àudios virals que alertaven sobre la inseguretat al barri.
Un quart cas va tenir lloc el maig a Arbúcies. En aquest cas un jove d’uns 20 anys va acabar detingut pels Mossos d’Esquadra, acusat d’haver violat una menor de 16 anys la nit del 3 de maig, enmig del carrer. La víctima, que coneixia l’agressor del poble, va denunciar els fets i el noi va ser arrestat el 7 de maig. L’endemà, el jutge el va deixar en llibertat amb una ordre de no acostar-se a la menor mentre esperava el judici.
Delictes sexuals a l'alça
Aquestes investigacions, juntament amb l’increment dels casos registrats a la demarcació gironina -que ha experimentat un augment del 40% en violacions amb penetració en comparació amb el mateix període de l’any anterior- posen en relleu la situació. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual, també s’ha registrat un augment del 18%, passant de 201 a 248 casos durant els primers sis mesos de l’any.
