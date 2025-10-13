Endarrerir el rellotge
¿Quin dia és el canvi d’hora? L’horari d’hivern 2025 és a tocar
A mitjans de tardor cal moure de nou les agulles dels rellotges, una cosa que fem també a l’estiu
Valerio Seoane
S’acosta aquell moment de l’any en què toca ajustar el rellotge i donar la benvinguda a l’horari d’hivern. Aquest canvi, habitual a tota la Unió Europea, divideix opinions: n’hi ha qui ho veuen com una oportunitat per aprofitar millor els matins i els qui ho senten com l’inici de dies més grisos i lents. El cert és que, un any més, el rellotge marcarà el ritme de la nova temporada que ja treu el nas al calendari.
¿Quin dia s’ha de canviar l’hora?
El canvi a l’horari d’hivern es produeix sempre a Espanya l’últim diumenge d’octubre, que aquest any cau el dia 26. Per tant, es manté l’horari d’estiu durant gairebé tot aquest mes. La data del canvi d’hora serà, doncs, la nit del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre.
¿S’ha d’avançar o endarrerir el rellotge?
En el canvi horari d’hivern s’ha d’endarrerir el rellotge una hora. El moment exacte de fer-ho és la matinada del dia 26 d’octubre, durant la qual a les tres passaran a ser les dues. Si preveus estar dormint a aquella hora, el més còmode és endarrerir els rellotges a l’anar a dormir per aixecar-te diumenge amb l’hora real. Tot i que només els analògics i alguns digitals, ja que gairebé tots els dispositius intel·ligents –com telèfons mòbils, ordinadors i similars– acostumen a canviar-se de automàticament.
¿Com t’afectarà l’horari d’hivern?
L’efecte més immediat del canvi d’hora és que es farà de dia i de nit molt abans, per la qual cosa disposarem de menys temps de llum solar a la tarda.
¿Quins efectes té el canvi en la salut?
El canvi a l’horari d’hivern pot provocar desadaptació i símptomes similars als que provoca el ‘jet lag’: fatiga i cansament general,somnolència durant el dia,dificultat per agafar el son a la nit, irritabilitat, falta de concentració i disminució del rendiment físic i intel·lectual. També es pot sentir gana a hores intempestives o al contrari: falta de gana o sensació de plenitud després de menjar.
En tot cas, els humans no som els únics que patim el canvi d’hora. S’investiguen també els problemes que poden afectar els animals, sobretot els de granja. El canvi horari altera les hores d’alimentació per exemple en els porcs, i els provoca ansietat. També modifica les hores de munyir les vaques (se’ls extreu la llet cada 12 hores), cosa que provoca pèrdues en el total de litres obtinguts al final del dia.
¿Quant s’estalvia amb el canvi d’hora?
No existeix cap estudi que demostri un estalvi energètic important per justificar aquest canvi d’hora dues vegades a l’any. A més, l’horarid’hivern significa que es fa fosc una hora abans per a les famílies, per la qual cosa encenen els llums abans. En tot cas, la llum natural que s’ estalvia al matí es gasta a la tarda. Per als negocis, l’estalvi tampoc queda clar, perquè obren al voltant de les nou, cosa que significa que no es beneficien d’aquesta llum addicional del matí.
Segons els experts a favor del canvi horari, suposa un estalvi energètic i econòmic. Des de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia(IDAE), s’aprofiten més les hores de sol, per la qual cosa no es consumeix energia elèctrica.
El càlcul que han fet des de l’IDAE és d’uns sis euros a l’any. Vist així, pot semblar-te una quantitat ínfima, i ells ho saben, però si es multipliquen aquests sis euros pels gairebé 20 milions de llars a Espanya, l’estalvi ascendeix a gairebé 120 milions d’euros al nostre país.
¿Serà l’últim canvi d’hora?
La Comissió Europea s’havia fixat en principi l’objectiu de posar fi als canvis el 2019, però el pla era massa ambiciós i el Parlament Europeu va proposar després que l’últim any amb canvi d’hora fos el 2021, no obstant, tampoc ha sigut així. La voluntat dels eurodiputats era que els països que es quedessin amb l’horari d’estiu fessin l’últim canvi al març, i els que optessin pel d’hivern, a l’octubre.
¿Amb quin horari es quedarà Espanya?
No està gens clar. El comitè d’experts nomenat pel Govern per decidir si Espanya es queda amb l’horari d’hivern o amb el d’estiu no es va posar d’acord sobre què era el millor i tot i que es va obrir un període de reflexió per prendre una decisió, ara mateix està tot en suspens a l’espera que Europa reprengui el tema.
¿Quina és la història del canvi d’hora?
El canvi d’hora es remunta a la dècada dels 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir adoptar aquesta mesura per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat (Espanya va introduir el canvi horari el 1974). El 1980, la Comunitat Econòmica Europea –de la qual Espanya encara no formava part– va publicar la primera directiva per posar ordre sobre el tema als diferents països.
