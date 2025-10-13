Tràfic de drogues
Els narcos tripliquen la producció de marihuana a Catalunya
Els Mossos d’Esquadra alerten que han detectat plantes modificades genèticament per obtenir una droga més tòxica
Germán González
La marihuana és un negoci creixent a Catalunya i els narcos busquen maneres per treure el màxim rendiment de les collites. En últimes operacions policials, els Mossos d’Esquadra ja han detectat en plantacions tècniques agrícoles innovadores que permeten aconseguir més producció de marihuana en menys temps. Amb aquestes metodologies de conreu els traficants han aconseguit triplicar les collites de marihuana.
I no solament això; aquestes noves modalitats inclouen plantes modificades genèticament que permeten obtenir una droga amb una toxicitat més elevada, amb la qual cosa els narcotraficants en treuen més rendiment. Els Mossos ja han alertat de les conseqüències per a la salut d’aquestes noves varietats de marihuana, que poden provocar més dependència, tal com reflecteixen les anàlisis de les plantes que han requisat els últims mesos. Malgrat l’augment de les investigacions i dels arrestos, el problema de la marihuana persisteix a Catalunya. El 87% de les plantacions són d’interior, principalment instal·lades en naus industrials i cases aïllades, i un 13% són d’exterior, en zones boscoses.
Ramificacions de cabdells
Una de les últimes intervencions policials que ha permès detectar aquest fenomen ha sigut a Lleida, on els Mossos van descobrir en una nau industrial del polígon els Frares un conreu de 500 plantes de marihuana en què cada planta tenia tres ramificacions carregades de cabdells, de manera que la collita es triplicava.
Com s’aconsegueix això? Els delinqüents manipulaven les plantes per augmentar el desenvolupament de branques i flors exposant-les més a la llum. Ho feien mitjançant una corda des de la paret a la fulla, doblegant la tija de manera que la planta continués creixent però tingués més ramificacions. A més, instal·laven un equipament complet per a conreu interior: llums led, transformadors, ventilació amb compressors i filtres d’olor, i feien servir productes fitosanitaris.
Fa una setmana, els Mossos van detectar una plantació a la vall de Vinaixa, al municipi de Fulleda (les Garrigues). Un grup criminal havia desforestat un terreny amb la intenció de cultivar 2.023 plantes. En aquest cas, els delinqüents també van usar mètodes sofisticats de conreu. Col·locaven unes estaques al costat de la tija principal de cada planta i les hi subjectaven per mantenir-les rectes i dirigir-ne el creixement.
En aquesta plantació es podrien recollir uns 1.000 quilos de cabdells de marihuana que en el mercat negre tindrien un valor de més de dos milions d’euros. En aquesta operació, els agents van detenir dos homes de 51 i 31 anys, per delictes de tràfic de drogues, contra la flora i la fauna, atès que la plantació desforestada és en una zona protegida.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat