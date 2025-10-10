TRIBUNALS
Imputades 12 persones més en la trama del notari
Els Mossos afirmen que algunes víctimes, que en total pugen a una vintena, van saber que les havien enganyat quan els va arribar l’ordre de desnonament
J. G. Albalat
El Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona no només ha citat a declarar com investigat el notari Sergio González Delgado, sinó que també ha imputat 12 persones més, entre les quals intermediaris i prestamistes-inversors, presumptament implicats en la presumpta estafa a una vintena de víctimes, la majoria amb discapacitat, d’edat avançada o amb problemes psicològics, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que L'EMPORDÀ. També estan sent investigades unes vuit societats, els representants de les quals també hauran de comparèixer al jutjat. En principi, els interrogatoris estan previstos per al 31 d’octubre i el 13 i 27 de novembre.
Les mateixes fonts expliquen que, a més dels 13 imputats, també hi ha citats els representants de les vuit empreses que han participat en les operacions investigades. Els Mossos apunten que les víctimes d’aquesta presumpta estafa creien que firmaven uns préstecs quan en realitat era una opció de compra del seu habitatge a un preu inferior al del mercat. A més, el prestamista podia vendre la residència de manera unilateral i sense informar-los. Així, els afectats perdien la seva propietat, que, segons els agents, passava a "incorporar-se al patrimoni" dels prestamistes, que actuaven a través de les seves empreses. Entre els prestamistes figuren empresaris vinculats a la promoció de vivendes i també un directiu d’una companyia especialitzada en la gestió de patrimonis.
La policia és molt contundent en els seus atestats: "Les víctimes acaben rebent una part dinerària ínfima de contraprestació de la compravenda i perden una propietat que, si haguessin venut de manera tradicional, els haurien reportat un preu de cinc a 10 vegades més del que acaben rebent". La policia afirma que els afectats "no sospiten res perquè creuen que estan firmant un préstec, i no se n’adonen fins que ha passat molt temps, quan, en alguns supòsits, se’ls requereix el desnonament o reben alguna comunicació en referència a l’immoble".
L’obligació de ser un garant
La policia detalla que el notari és "un element clau de l’entramat", ja que, sense la seva intervenció, "els fets" que s’investiguen "no s’haurien pogut consumar". I destaquen que, "precisament, el més greu de la participació del notari" és que "té l’obligació de configurar-se com un garant dels drets de les parts que hi compareixen". I remarquen que l’obligació del notari és "assessorar jurídicament, interpretar, configurar i autentificar de conformitat amb la legalitat la voluntat de les parts, especialment la d’aquella que més protecció necessita".
El notari investigat, segons afirma la policia, actuava "de comú acord amb la resta" d’investigats, tot i que ell rebutja aquesta connivència i assegura: "Sempre he fet la meva funció de notari en totes les escriptures, llegint-les als compareixents".
