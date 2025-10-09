Estafa
El testimoni d’una dona que va ser estafada per un notari: “Em va dir que signés i he perdut dues cases”
Paula, una de les víctimes de Sergio González Delgado, va acudir al seu despatx per firmar el que ella creia que era un préstec, però que en realitat va ser la venda de propietats
Investigat un notari per estafar persones vulnerables
J. G. Albalat
La Paula (nom fictici), de 65 anys, necessita una cadira de rodes. Pateix, entre altres malalties, una depressió major. Té reconeguda una discapacitat del 65%. Malgrat el seu feble estat de salut, es fa càrrec del seu marit, que fa uns anys va patir un ictus i té diagnosticada demència senil. El 2019, per raons econòmiques, es va veure obligat a acudir a la trama de prestadors que és investigada per un jutjat i en la qual està implicat el notari de Barcelona Sergio González Delgado. "No em va llegir res dels documents, només em va dir que firmés, i he perdut dues cases", explica a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
El 2019, l’estat de salut de la Paula ja era delicat i va decidir vendre la seva clínica dental, una de les tres empreses que tenia amb el seu marit. Aquesta clínica tenia un deute de 84.000 euros que estava garantit amb un habitatge a Valladolid, una torre de 400 metres quadrats ubicada en una exclusiva urbanització de la capital val·lisoletana. Els compradors no volien fer-se càrrec d’aquesta càrrega i van exigir a la dona que liquidés la hipoteca. Allà va començar el seu drama.
"Vaig buscar prestador per internet", recorda. I va arribar a un, Antonio A. M., un intermediari financer que posa en contacte inversors-prestadors amb clients. Primer, la va citar en un bar, on Antonio A. M. va aparèixer amb una sòcia. La Paula necessitava saldar el deute de la clínica dental. Li van demanar les escriptures de les seves propietats. Una era la de la torre de Valladolid, "on guardava els records de tota una vida", assenyala.
"Mira, jo no soc barat"
L’endemà, segons la investigació dels Mossos d’Esquadra, els dos intermediaris van presentar la Paula a Miguel Ángel C. P., una de les persones imputades en la causa i que dirigeix una empresa d’inversions. "Mira, jo no soc barat", li va dir després d’explicar-li les condicions del préstec, que implicaven que al cap d’un any la Paula havia de tornar 179.000 euros; els 111.000 del préstec, més 68.000 d’interessos. Malgrat que a la dona li va semblar una quantitat elevada, preferia aquesta opció de vendre la casa de Valladolid, valorada en 400.000 euros.
Aquest mateix dia, la Paula i l’inversor i prestador Miguel Ángel C. P., més els intermediaris, es van dirigir a les oficines del notari Sergio González Delgado, on van firmar el que ella creia que era un préstec, però, en realitat, era una escriptura de compravenda d’una torre de Valladolid per un preu ínfim de 115.000 euros, la quantitat que al final es fixa. D’aquesta suma de diners, 84.000 euros es retenen per saldar la hipoteca de la clínica i la resta, 31.000, van a parar als intermediaris.
Al banc i sense veure ni un euro
"En sortir de la notaria, els dos intermediaris em van muntar en un cotxe, un BMW, i em van portar a un banc de l’Hospitalet de Llobregat, on jo no havia anat mai. Em van fer entrar al banc per cobrar dos xecs, un per import de 16.000 euros i un altre de 15.000 euros. Els van posar a dos sobres i se’ls van quedar ells. No em van donar ni un euro", assegura la Paula.
Els Mossos són clars i concisos: "A conseqüència de l’engany", la dona va perdre la torre de Valladolid i tot el seu contingut. "Al cap de poc temps van començar a fer obres i van tirar tot el que tenia dins sense el meu permís, tots els meus records i coses. Em van destrossar tota la casa", assegura. La propietat va passar a mà d’una empresa de l’inversor i prestador Miguel Ángel C. P., que la va vendre el 13 de desembre del 2019 per 240.000 euros.
Abans de descobrir l’engany, i com la Paula no havia pogut solucionar la seva situació econòmica, va demanar un altre préstec de 4.000 euros. En aquest cas, un dels intermediaris li va demanar l’escriptura d’una casa a Lloret de Mar que va comprar el seu pare el 1974. Aquest habitatge també l’ha perdut. L’actual propietari, l’intermediari, la té llogada.
