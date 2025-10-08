La nova cap de la Policia Nacional a Girona subratlla el paper del cos en migració i lluita contra multireincidents
Juana María Gutiérrez ha liderat la seva primera diada a Lloret de Mar, destacant reconeixements als agents i projectes innovadors
S’han reconegut diverses persones que han col·laborat activament amb la Policia Nacional, com Antonio Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de Girona
Lloret de Mar ha acollit per primera vegada la celebració del Dia de la Policia Nacional, que coincideix amb la festivitat del patró dels Àngels Custodis. La jornada ha coincidit amb la primera diada de la comissària provincial Juana María Gutiérrez com a cap del cos a Girona. És la primera dona que ocupa aquest càrrec a Catalunya.
Durant el seu discurs, Gutiérrez ha subratllat que la Policia Nacional actua com un “escut social” que garanteix la seguretat pública, protegeix el lliure exercici dels drets dels ciutadans i combat la delinqüència. També ha destacat la implicació del cos en la gestió del fenomen migratori, incloent l’acollida de persones migrades, la protecció de demandants de protecció internacional i víctimes de tràfic d’éssers humans, així com la tramitació de documentació.
La comissària provincial ha posat especial èmfasi en l’expulsió dels multireincidents, aquells estrangers que fan de la delinqüència la seva forma de vida i que “perjudiquen la societat catalana i, per tant, la societat espanyola”, ha sentenciat.
A més, ha ressaltat els projectes d’identitat digital implementats a Girona, com el DNI Express, els punts d’autorització documental als ajuntaments i el servei de vehicles integral VIDOC, que ha portat l’expedició de DNI i passaports a capitals de comarca i nuclis rurals, situant la província com una de les líders a Espanya.
La cap de la Policia a Girona ha destacat també que, per primer cop, l’acte s’ha externalitzat i no s’ha celebrat a la capital, sinó al teatre municipal Lloret. Ha agraït la predisposició de l’Ajuntament i del seu alcalde,Adrià Lamelas que precisament ha obert la Diada reconeixent la tasca de la Policia Nacional i la col·laboració amb la Policia Local.
Gutiérrez ha remarcat la col·laboració amb altres cossos policials, com els Mossos d’Esquadra, les policies locals i els serveis fronterers, per garantir la seguretat i l’eficàcia de les operacions. Durant l’acte, s’han projectat dos vídeos: un sobre la tasca de la Policia Nacional a les comarques gironines i un altre dedicat a un agent jubilat, ambdós destacant el paper dels efectius i els valors que defineixen la professió.
Reconeixements
En el marc de la Diada, s’han reconegut diverses persones que han col·laborat activament amb la Policia Nacional, entre elles: Antonio Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de Girona; José Manuel Fernández, president de la Fundació Juntos por una sonrisa; i Bruno Comas, jutge de Pau d’Agullana, entre altres.
A més, diversos comandaments han rebut la Creu al Mèrit Policial, com ara el coronel Jaume Ignacio Caro, subdelegat de Defensa a Girona; l'intendent dels Mossos d'Esquadra Xavier Domènech, sotscap de la Regió Policial de Girona; i Pedro Morales, capità de la Guàrdia Civil a Girona. També han estat distingits diversos membres de cossos de seguretat de Girona que col·laboren amb la Policia Nacional, com el cap de la Policia de la Jonquera, sotsinspector Alonso Caballero, o l’inspector en cap de Blanes, Francisco Javier Jarillo, així com agents del cos per actuacions meritòries.
Per cloure l’acte, el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, ha ressaltat el fort contingut cívic i humanista de la jornada, destacant que els policies actuen com a “àngels destinats a la custòdia dels ciutadans”, que no només protegeixen sinó que també guien amb orientació, reflexió i inspiració. Parramon ha recordat la importància del respecte i la justícia com a base de la protecció ciutadana, citant exemples simbòlics com l’arcàngel Miquel de la Catedral de Girona o l’escultura de l’Àngel de Lloret amb versos de Verdaguer.
A l’acte hi han assistit autoritats de tots els àmbits: policial, judicial, polític, entre altres.