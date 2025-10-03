Iniciativa social
Rosalía crea una fundació a l’Hospitalet: beques per a nens, foment de la diversitat i igualtat de gènere i lluita contra el canvi climàtic
Ignasi Fortuny
Rosalía ha creat una fundació per, entre altres finalitats, ajudar a la formació de joves i nens a l’Hospitalet de Llobregat. Segons va avançar la televisió municipal i tal com consta al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicat el 25 de setembre passat, l’organització sense ànim de lucre constituïda per l’estrella catalana tindrà la seva seu al carrer Pi, 19, a les mateixes instal·lacions en les quals la cantant tindrà, a falta que s’acabin les obres, el seu propi estudi de música.
La Fundació Rosalía, així és com es diu, preveu ajudar mitjançant ajudes econòmiques i materials la «formació i desenvolupament de joves i nens en l’àmbit cultural i musical», així com «promoure la preservació, difusió i evolució» de la música ajudant la seva «projecció global». Entre les seves finalitats també destaca la de fomentar la igualtat de gènere i la diversitat cultural, posant èmfasi en les diferents identitats i «l’apoderament de tots els individus».
Més enllà del cultural, la fundació de Rosalía, de qui s’espera nou disc ben aviat, buscarà «brindar assistència i recolzament a persones en situacions vulnerables» i portar a terme «accions destinades a prestar ajuda a persones afectades per situacions excepcionals», com catàstrofes naturals, pandèmies o conflictes armats. Remarca també que el seu objectiu és col·laborar amb altres associacions que «contribueixin a millorar la salut i el benestar, amb especial atenció a persones en situació de vulnerabilitat», així com desenvolupar activitats i accions presencials en institucions penitenciàries. Per acabar, mostra la seva posició sobre el canvi climàtic i vol donar suport a projectes que promoguin «la sostenibilitat ambiental, l’ús d’energies renovables i la protecció de la biodiversitat», tant d’entitats locals com internacionals.
Al capdavant de la Fundació Rosalía, que s’ha constituït amb una dotació inicial de 30.000 euros, hi haurà la seva mare, Maria Pilar Tobella, i com a secretària i vocal consten dues persones que han treballat entre bambolines amb l’artista: Diana Lizalde i Daniela Mariana Treto.
