Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Somni

Carlos González, pediatre, sobre els problemes de son: «el teu fill no dormirà mai d’una tirada»

El metge desmunta les expectatives poc realistes dels pares sobre el somni infantil

Un nen dormint dins del seu bressol

Un nen dormint dins del seu bressol / ALEX HOFFORD / EFE

Balma Simó

Barcelona

El doctor Carlos González, especialista en pediatria i autor de diversos llibres sobre salut infantil i criança, ha explicat a Instagram quina és una de les preocupacions més habituals de mares i pares: quan aconseguiran que els seus fillsdescansin de forma ininterrompuda.

La pregunta equivocada

González deixa clar des del principi que la qüestió està mal plantejada. «¿A quina edat començarà el meu fill a dormir tota la nit d’una tirada? La resposta curta és ‘mai’. El teu fill no dormirà mai d’una tirada», assegura l’especialista en salut infantil.

Per això, en lloc d’esperar un somni continu, el pediatre convida a replantejar les expectatives dels progenitors: «¿A quina edat el meu fill, quan es desperti a la nit, no es posarà a plorar i no em cridarà?».

Tracking Pixel Contents