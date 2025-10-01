Narcotràfic
La fiscalia pressiona per endurir les penes als narcos: demana presó per punxar la llum per cultivar marihuana
A Alemanya, França o Itàlia, el frau elèctric comporta penes de presó, quan a Espanya es castiga amb una multa
El ministeri públic també urgeix a reformar el Codi Penal per incloure penes per subministrar combustible a les narcollanxes
Germán González
En la seva estratègia per afinar les eines legals contra les organitzacions criminals dedicades al narcotràfic, la Fiscalia General de l’Estat ha presentat una sèrie de propostes de reforma del Codi Penal. L’objectiu és sancionar amb més severitat conductes que fins ara han quedat pràcticament impunes o castigades amb penes lleus, en molts casos reduïdes a simples multes.
El ministeri públic afirma que les xarxes de narcotraficants no només s’han multiplicat a Espanya, sinó també en el conjunt d’Europa, cosa que obliga a reforçar la resposta penal davant aquests delictes. Segons dades de la Fiscalia Especial Antidroga, el 2024 els procediments per tràfic de drogues van augmentar un 23,2% respecte a l’any anterior. Encara va cridar més l’atenció l’increment del 53,5% de les causes relacionades amb la distribució i tinença de substàncies que generen un greu dany a la salut, com la cocaïna, l’heroïna o les drogues sintètiques.
Per tant, davant la gravetat d’algunes actuacions delictives associades al tràfic de drogues, la fiscalia ha demanat un càstig més gran. És el cas de les organitzacions dedicades al cultiu extensiu de marihuana que defrauden en el subministrament elèctric. La memòria de la Fiscalia General de l’Estat remarca que en altres països del nostre entorn europeu, com Alemanya, França o Itàlia, aquest frau comporta penes de presó, mentre que a Espanya es castiga amb multes.
"Increment escandalós"
La Fiscalia Especial Antidroga remarca "l’escandalós increment de plantacions de cànnabis ‘indoor’ per tot el territori espanyol, que sol anar acompanyat d’enganxaments il·legals al subministrament elèctric". I assenyala que "els sistemes d’il·luminació i ventilació utilitzats per accelerar el creixement de les plantes funcionen 24 hores al dia i s’obtenen mitjançant enganxaments il·legals que causen estralls a la xarxa elèctrica", alhora que afegeix que "la sobrecàrrega de potència activa les proteccions dels centres de transformació i provoca talls reiterats de subministrament que afecten els ciutadans".
Les punxades a la xarxa elèctrica provoquen risc d’incendi i "esforços" en la ciutadania, segons la fiscalia
"Però és que, a més, el consum d’electricitat és tan alt i la manipulació de les instal·lacions tan devastadora que s’arriben a originar incendis en línies subterrànies i als centres de transformació", insisteix. Alhora, els fiscals adverteixen que "no es pot descartar que la mínima severitat de la norma penal espanyola, que només disposa de penes de multa, atragui trames organitzades per produir aquí la seva marihuana". Per això, es demana castigar amb presó la defraudació de fluid elèctric associada a plantacions ‘indoor’ de marihuana, "especialment si el delicte és comès per un grup organitzat o organització criminal".
Per aquest motiu, el ministeri públic considera que s’ha de canviar la tipologia penal per deixar d’equiparar "injustament la conducta infractora necessària per posar en marxa una plantació de marihuana a supòsits en què la defraudació de fluid elèctric té la mesura d’un subministrament domèstic i és comesa per una persona individual, més o menys necessitada".
Acabar amb els ‘petaquers’
Una altra de les propostes de la fiscalia per combatre el narcotràfic és castigar penalment el transport o tinença de gasolina sense els requisits necessaris per poder acabar amb la figura dels ‘petaquers’: les persones que emmagatzemen grans quantitats de combustible per subministrar-lo a les narcollanxes que transporten haixix des del nord de l’Àfrica.
Malgrat que es tracta d’una pràctica amb "una indubtable importància logística en les activitats de tràfic de drogues (particularment a la zona del camp de Gibraltar)" i malgrat "el greu risc que comporta", tant la fiscalia com les forces i cossos de seguretat tenen problemes per perseguir penalment aquestes conductes quan es localitza la gasolina en embarcacions, vehicles o immobles. En aquest sentit, els investigadors lamenten les dificultats per vincular-ho amb el narcotràfic i no tenir un delicte específic en el Codi Penal per poder aplicar.
El ministeri públic reclama al jutjat destruir les narcollanxes per evitar que siguin robades de dipòsits judicials
La fiscalia també reclama reformar la legislació per incloure la destrucció immediata de les narcollanxes requisades per la policia i dels seus motors. "Es tracta d’una mesura per evitar les acumulacions d’embarcacions d’alta velocitat en llocs que no són els dipòsits oficials", ja que per l’"acumulació" generen "greus problemes de seguretat" pel "risc elevat de sostracció dels motors i components, i pels perills que implica per a la salut pública i el medi ambient a causa dels residus que generen". Aquesta acumulació es produeix per la "tardança a obtenir les autoritzacions judicials de destrucció, davant la saturació dels jutjats".
Aplicar la IA contra el narco
L’últim any, la Unitat de Suport i la Fiscalia Especial Antidroga han impulsat un estudi de dret comparat sobre diferents eines d’intel·ligència artificial aplicables a la investigació d’organitzacions criminals. L’informe planteja, a més, "els recursos humans i materials necessaris per crear equips que puguin desenvolupar eines d’intel·ligència artificial adaptades a les necessitats de la fiscalia".
