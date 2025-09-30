Barcelona
Un home es baralla amb una dona gran al metro de Barcelona per ser "espanyola": "Aquí no viuràs a gust mentre Puigdemont hagi d’estar a Bèlgica"
Patricia López Avilés
En els seus més de cent anys d’història, el metro de Barcelona ha viscut nombrosos episodis polèmics com discussions, comportaments incívics o fins i tot enfrontaments violents. Tot i que aquests casos són excepcionals i no reflecteixen l’ús majoritari i quotidià d’aquest transport públic, molts d’aquests casos es tornen virals en plataformes com Tiktok.
De fet, aquesta última setmana s’ha difós un vídeo a les xarxes socials que ha suscitat polèmica: en ell, un home apareix discutint i insultant una dona gran dins d’un vagó del metro de Barcelona.
"Jo soc a Catalunya"
L’escena, gravada per un altre passatger, ha generat indignació entre els usuaris pel to dels insults i per la negativa de l’individu a aixecar-se d’un seient reservat per a passatgers amb mobilitat reduïda, avis, embarassades o aquells que viatgen amb nens. En les imatges, s’observa el viatger bastant alterat i arremetent durament contra la dona: "Jo soc a Catalunya, al costat d’Espanya. Ves-te’n tu a Espanya, puta espanyola fastigosa, morta de gana", arremet l’individu. "Estàs boig i no val la pena parlar amb tu", li respon la senyora, incrèdula davant la situació que està vivint.
Paciència admirable
"Ha d’estar Puigdemont a Bèlgica i tu aquí. Aquí no viuràs a gust mentre Puigdemont hagi d’estar a Bèlgica", defensa l'home. No va escatimar en insults: "Puta espanyola, morta de gana, fastigosa. Que putes que són les espanyoles a Catalunya".
La dona, amb una paciència admirable, va evitar respondre amb la mateixa agressivitat i va mirar de donar per acabada la discussió: "Maleducat, encara sort que els catalans no són com tu", replica la senyora.
Comentaris catalanòfobs
El vídeo, que en tot just cinc dies acumula més de 110.000 visites, s’ha omplert de comentaris recolzant l’àvia, però també de missatges catalanòfobs: "Soc de Bilbao i espanyol, no trepitjo Catalunya ni encara que em regalin l’estada un mes a despeses pagades", comenta un usuari.
Una altra agressió del mateix home
També ha comentat la gravació una usuària que assegura que es va trobar el mateix home a la línia 4 del metro de la capital catalana i que va amenaçar d’agredir-la per portar una polsera amb la bandera d’Espanya: "Hola, a mi el dia 19/08 em va passar igual amb aquest home, anava al metro tranquil·lament amb una polsera d’Espanya que em vaig comprar a Granada i em va començar a dir de tot, fins i tot que em vio***** i pegaria si m’agafava a soles, a més de dir-me molts insults", explica la jove.
En els últims anys, les xarxes socials s’han convertit en un altaveu d’episodis d’incivisme que generen rebuig entre la ciutadania. No obstant això, aquests casos són excepcionals, i no defineixen el pensament de la gran majoria de persones que viuen a Catalunya.
