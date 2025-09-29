Trens
La línia Portbou-Barecelona de Rodalies ha acumulat 27 incidències en la primera meitat d’any
Les línies amb estació a Maçanet i Puigcerdà també sumen afectacions
Més d’un milió de viatgers afectats a tot Catalunya entre gener i juny i uns 90.000 minuts de retards
Guifré Jordan
Les incidències «destacades» al servei de Rodalies de Catalunya, que aplega les línies de rodalies de Barcelona i els regionals arreu del país operats per Renfe, han causat 90.013 minuts de retards en els trens, és a dir, 1.500 hores. Un 1.155.230 viatgers s’han vist afectats per un total de 175 alteracions severes al servei, pràcticament una cada dia. A nivell gironí, la R11, la línia que va de Portbou a Barcelona, ha sumat 27 incidències durant aquest període.
Les 175 incidències recollides –no s’especifiquen els criteris per incloure’n unes i no d’altres més enllà de considerar-les “destacades”– entre l’1 de gener i el 30 de juny van succeir en 115 dies diferents, és a dir, en pràcticament dos de cada tres jornades. El mes de febrer se’n van registrar pràcticament cada dia, en 23 de les 28 jornades, les mateixes que el mes de març. Per contra, l’abril, que va coincidir amb Setmana Santa, va ser el mes amb menys dies amb complicacions, 14.
Una cinquena part de línies de Rodalies tenen parada a una o més estacions de la província de Girona. Aquestes són: la R1 (que passa per Blanes i Maçanet-Massanes), que ha registrat 11 afectacions des del gener fins al juny. Amb encara més problemes hi ha R2 Nord (amb parada a Hostalric i a Maçanet-Massanes), amb 13 incidències destacades i la R3 (que para a municipis del Ripollès fins a arribar a Puigcerdà), en aquest cas, amb una desena d’afectacions.
Pel que fa a les línies de servei regional amb parada a Girona o província trobem la R11, amb 27 incidències, i la RG1, que de moment acumula 9 retards.
Les incidències del primer semestre de l’any van afectar 1,1 milions de viatgers i gairebé 6.000 trens, provocant 90.000 minuts de retard.
L’apagada, el dia més caòtic
L’afectació que va impactar en més passatgers va ser la del 28 d’abril, causada per l’apagada general que va viure tot el país, i que es xifra en 258.420 viatgers i 945 trens en el conjunt de les línies de rodalies de Barcelona i els regionals.
En el cas de la línia R11, les afectacions de l’apagada també es van estendre de manera severa el dia següent, 29 d'abril. En total, més de 600 minuts de retard, 14 trens i prop de 4.000 passatgers afectats.
El 17 de març va ser el segon dia amb més passatgers que van haver d’esperar a les andanes més temps del desitjat, un total de 84.268 de 387 trens diferents. El retard sumant totes les línies va ser de 24 hores i 19 minuts, i el detonant va ser la vaga de maquinistes anunciada per aquell dia, que tot i desconvocar-se, va causar caos.
El 3 de març també destaca en les dades facilitades per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per via parlamentària escrita com a resposta a preguntes de la seva predecessora en el càrrec, Ester Capella, d’ERC. Aquell dia, 65.584 persones van trobar-se amb set incidències diferents –comptant cada alteració a la xarxa de rodalies i a la de regionals com a dues separades malgrat en alguns casos ser causades pel mateix motiu. En conjunt, els problemes d’aquell dia, que en alguns casos es van arrossegar fins al dia 6, van afectar 1.036 trens i pràcticament 110 hores de demores.
«Traspàs crucial»
En la resposta parlamentària, Paneque explica que les incidències produïdes a Rodalies “poden ser causades per problemes en la infraestructura i el material rodant, ocupacions del circuit de via, per la gestió del personal de conducció, per les obres que s’estan realitzant a diferents punts de la xarxa o per causes externes al servei, com actes incívics o incendis propers a la xarxa ferroviària, que provoquen alteracions, retards o cancel·lacions de trens”.
La titular de Territori també recorda que el seu departament treballa “coordinadament” amb Renfe i Adif, i que la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya significarà “un pas més en un traspàs crucial per reforçar la governança pròpia des de la proximitat i, sobretot, per garantir la qualitat del servei que es presta en l’àmbit de Rodalies".
