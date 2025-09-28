Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

'Trencant fronteres internes': una exposició a Figueres denuncia la precarietat de les dones temporeres

El Centre Cívic Joaquim Xirau acull fins al 15 d’octubre una mostra amb el testimoni de 17 treballadores del camp

Els retrats volen visibilitzar les vulneracions dels seus drets

L'exposició, al centre cívic de Figueres

L'exposició, al centre cívic de Figueres / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

"Estiu rere estiu l'engranatge de la indústria fruitera reclama dones i homes que la facin possible. Elles i ells són la baula imprescindible perquè cada fruit sigui collit de l'arbre, classificat, encaixat i enviat a un mercat llunyà on serà consumit per persones alienes a les fatigues que suposa omplir el seu plat. Un gran esforç pagat amb magres salaris i sense tenir cura de les persones", afirmen des de la Plataforma Fruita amb Justícia Social com a presentació de l'exposició que el Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres acull fins al 15 d’octubre.

La mostra Trencant fronteres internes està impulsada per l’Institut de les Desigualtats i Garrigues Cooperació, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació. La proposta recull el testimoni de 17 dones temporeres a Lleida, que any rere any sustenten amb la seva feina invisible la indústria de la fruita. L’activitat s'emmarca dins del projecte de sensibilització ‘Dones lliures d'islamofòbia i racismes: desconstruint blanquituts’ i els retrats són obra de la fotoperiodista Mireia Comas la qual a través de les fotografies vol visibilitzar les vulneracions de drets que pateixen aquestes dones i denunciar l’existència de "fronteres internes a Catalunya": racisme, islamofòbia, precarietat i manca de reconeixement laboral i social.

Racisme i masclisme estructural

Segons manifesten des de la plataforma: "Elles, majoritàriament migrades o d’origen migrant, desenvolupen una feina dura en inacabables jornades de treball. La realitat de l’economia de Ponent fa que moltes d’aquestes dones només puguin tenir accés al mercat laboral durant la campanya agrària. Una feina estacional, de quatre mesos de durada". Remarquen que "aquesta estacionalitat i la feminització del lloc de treball a les centrals fruiteres, sumat al racisme i al masclisme estructural on ens trobem immerses, genera un miratge sobre les dones que hi treballen. Es parla d’economia complementària de les famílies i de suport econòmic, enlloc de mirar cara a cara la realitat: les dones fan una feina titànica a la campanya de la fruita i són un puntal econòmic de la família, així com unes gestores increïbles que hauran d’estirar els ingressos d’un quadrimestre per viure tot l’any".

Incompliment del conveni laboral

Les condicions de treball a les centrals fruiteres són dures: llargues jornades de peu i alta concentració en una feina mecànica de tria i encaixat, manifesta la Plataforma. "Aquesta situació no es compensa amb uns salaris justos. Ans al contrari, ens trobem amb un alt nivell d’incompliment del conveni laboral: dobles jornades sense dret al descans, hores extres no remunerades, manca d’atenció a la salut laboral, dificultats per tenir garantit el temps d’alletament de filles i fills o el dret de les dones embarassades a no treballar en horari nocturn, en són alguns exemples. A més, cal tenir molt en compte que algunes dones encara no han aconseguit la regularització administrativa i el permís de treball. Elles que aporten a valor i recursos a l’economia agrària, viuen una ocultació laboral, social i institucional; una discriminació racista emparada per la Llei d’estrangeria".

Imatges de les temporeres fotografiades per la periodista per Mireia Comas

Imatge de les temporeres fotografiades per la periodista per Mireia Comas / Mireia Comas

Davant de l’embranzida neoliberal de la indústria fruitera, que s’empassa recursos naturals i jornades de milers de dones, ens cal afavorir l’apoderament i l’autoorganització col·lectiva de les treballadores temporeres en la defensa dels seus drets. Ponent necessita fer una aposta ferma per posar fre a l’especulació i l’explotació i recuperar una agricultura d’escala humana que protegeixi les persones i el medi ambient, conclouen.

Mireia Comas, fotoperiodisme crític i compromès

 Mireia Comas és fotògrafa i fotoperiodista. Des dels inicis, els seus projectes han donat veu a realitats silenciades, a les persones en situació de vulnerabilitat i als moviments socials. Com a fotoperiodista, les seves fotografies s’han publicat a mitjans com La Vanguardia, El Periódico, Ara, El País, Diari de Terrassa o el Diari de Sabadell, entre d'altres.

 Atrapats, l’últim projecte realitzat per la fotògrafa, que visibilitza la situació d’un grup de joves en situació irregular a Terrassa, ha rebut diversos premis de fotoperiodisme tant nacionals com internacionals. El darrer ha estat el primer Premi Miravisions de Fotoperiodisme, però abans ja havia estat finalista del Premi Joan Guerrero del San Pol DOC i del premi Zampa de Fotografia Documental, i havia obtingut una menció honorífica en el Julia Margaret Cameron Award, en la categoria de documental i reportatge. També va ser guardonada amb el Premi Llibertat d’Expressió 2021 que atorga la Unió de Periodistes Valencians.

