El Black Friday marcarà una nova fita per a Method XL
L’empresa amplia 12.000 m² d’instal·lacions i reforça la seva xarxa nacional per afrontar una campanya de creixement històric en lliuraments voluminosos.
Berta Colomer
Method Advanced Logistics ha fet un nou pas estratègic amb l’ampliació de més de 12.000 metres quadrats en la seva infraestructura logística, una operació orientada principalment a potenciar el desenvolupament de la seva divisió Method XL. Aquest moviment situa l’empresa per sobre dels 60.000 m² de superfície operativa a tot Espanya, reafirmant la seva posició com a líder en el sector de lliuraments voluminosos a domicili.
L’expansió se centra en enclavaments clau com Barcelona, Madrid, Mallorca, Màlaga, Sevilla i Pontevedra, en resposta a la creixent demanda de serveis especialitzats en última milla per a productes de gran mida. En el cas de Barcelona, la capacitat de lliurament es triplicarà, convertint la ciutat en un dels centres logístics més rellevants del grup.
Des de la seva creació fa menys de tres anys, Method XL s’ha consolidat com un referent en el lliurament, muntatge i instal·lació de productes com mobles, electrodomèstics i televisors. Entre els seus clients hi ha grans noms del retail i de la tecnologia com Amazon, MediaMarkt, Leroy Merlin, Samsung o El Corte Inglés.
Gràcies a la seva xarxa exclusiva d’arrossegaments nacionals, Method XL garanteix lliuraments en 24-48 hores a totes les províncies. L’estructura operativa inclou 18 delegacions, més de 200 equips especialitzats i al voltant de 1.200 professionals, entre personal propi i col·laboradors. “Aquesta ampliació és un pas estratègic per seguir responent a la confiança dels nostres clients i al creixement de la demanda en el sector de lliuraments voluminosos i logística 3PL”, explica Gonzalo Forniés, Co-CEO de Method Advanced Logistics.
Un Black Friday sota pressió… i amb altes expectatives
L’empresa afronta ara una de les campanyes més decisives de l’any: el Black Friday. Després d’un 2025 que ha registrat xifres rècord de creixement, el repte de mantenir la qualitat del servei durant els pics de demanda torna a estar sobre la taula. "Esperem una campanya de Black Friday 2025 especialment exigent, com ha estat habitual en els darrers anys", afirma Luis Enrique Santa Isabel, director general de la divisió XL. "Fins ara, el 2025 ha estat un any de creixement excepcional per a Method, aconseguint posicionar-nos com a líders en logística de producte voluminós tant en Gama Blanca i Marró com en mobiliari. Aquest èxit ha estat possible, en gran mesura, gràcies a una planificació rigorosa i estratègica de les nostres campanyes, amb el focus en les més importants, que són Black Friday i Nadal", afegeix.
L’empresa aposta per una estratègia centrada en la proximitat amb els seus clients per mantenir els nivells de servei. "La proximitat que mantenim amb els nostres clients va fer que en la passada campanya de Black Friday poguéssim mantenir els nostres nivells de servei en línia amb els estàndards de la resta de l’any", recorda Israel Pérez, director de negoci de la divisió XL. “Aquest enfocament ens permet afrontar els pròxims reptes amb confiança i amb el compromís de seguir superant les expectatives del mercat”.
Projectes a curt i mitjà termini
De cara al 2026, Method XL planeja reforçar la seva presència en sectors estratègics, especialment en els àmbits del mobiliari i el descans, on veu una gran oportunitat de creixement sostenible. "Un dels nostres principals objectius és seguir ampliant la nostra presència en els sectors de fabricació i distribució de mobiliari i descans, consolidant així la nostra capacitat operativa en indústries clau per al nostre creixement", detalla Israel Pérez.
Una altra de les grans línies de desenvolupament serà l’impuls dels muntatges especialitzats. Per això, Method ja ha posat en marxa un pla de capacitació d’equips a nivell nacional, amb la finalitat de garantir la màxima qualitat del servei. “Els muntatges especialitzats representen una línia de desenvolupament prioritari”, subratlla Luis Enrique Santa Isabel. “Ja hem iniciat un ambiciós pla de capacitació d’equips a nivell nacional, amb l’objectiu de garantir un servei de màxima qualitat a tot el territori. En paral·lel, estem explorant la possible adquisició d’empreses locals especialitzades que ens permetin accelerar aquest procés i reforçar la nostra proposta de valor".
Aquesta doble via de creixement, tant orgànica com mitjançant adquisicions, permet a l’empresa respondre a un mercat cada vegada més exigent pel que fa a personalització, eficiència i compliment de terminis.
Logística 3PL: un àrea en expansió
A més de l’enfocament en la divisió XL, Method també està reforçant el seu servei de logística de tercers (3PL), una altra àrea clau que es veu beneficiada per l’ampliació de les instal·lacions. “L’ampliació de capacitat no només ens permet assumir un major volum de lliuraments, sinó també millorar la nostra eficiència operativa en serveis 3PL”, indica Gonzalo Forniés. Amb aquesta inversió, Method es posiciona per continuar liderant la logística d’última milla en sectors on l’especialització i l’atenció al detall marquen la diferència.
A mesura que s’apropa la campanya nadalenca, l’empresa confia que les millores logístiques i la planificació anticipada li permetran afrontar el tancament d’any amb solidesa, mantenint el seu compromís amb l’excel·lència en el servei i la innovació en processos.
