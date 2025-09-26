Testimoni
Els errors de les polseres antimaltractament passen factura: “Fa 15 dies em vaig trobar cara a cara amb el meu maltractador”
A causa de la fallada, aquesta jove mare no pot demostrar davant del jutjat que el seu agressor ha incomplert en diverses ocasions l’ordre d’allunyament i que fins i tot s’ha arribat a treure la polsera per terroritzar la seva víctima
Errors en polseres antimaltractament amenacen la protecció de les víctimes
Susana Arizaga
"Fa 15 dies vaig tenir de cara la meva exparella; en una altra ocasió vaig sentir la seva veu darrere meu en ple carrer i el dispositiu no em va saltar. Vaig haver de sortir corrents i ficar-me en una botiga per trucar a la meva policia de protecció perquè l’aparell no em xiulava i l’emplaçava en un altre lloc". El sistema Cometa, que és com s’anomena la polsera antimaltractament, "continua fallant". "Això passa des que ens van canviar el dispositiu el desembre del 2024", quan el Ministeri d’Igualtat el va adjudicar a Vodafone Espanya, explica una víctima de violència de gènere de Zamora que està en situació de risc extrem de perdre la vida a mans del seu maltractador.
El mal funcionament del dispositiu que sempre porta a sobre, una espècie de telèfon mòbil connectat a la central del Cometa, acaba d’impedir-li de demostrar en un judici que el seu maltractador ha trencat l’ordre d’allunyament les vegades que ha volgut perquè la polsera no funciona. "No hem pogut acreditar dates ni hores perquè no estan registrades, i fins i tot s’ha arribat a treure la polsera", afirma.
Un espant rere l’altre
Aterrada, se sent completament desemparada, espantada un cop rere l’altre per la por que té que el pare dels seus dos fills menors d’edat aparegui per qualsevol racó de Zamora o s’emporti els seus nens després d’anar-los a buscar al punt de trobada. "Amb el seu historial encara té dret a veure els seus fills, que no hi volen. Ja no crec en la justícia", afegeix aquesta mare joveníssima. "No entenc com és que nosaltres estem indefenses davant d’ells i no tenim prou protecció. No em sento segura enlloc, gairebé mai. És com si no tingués aquest aparell; no et dona seguretat que no se t’acosti. Això i no portar res és gairebé el mateix".
L’última vegada que el sistema no va respondre va ser aquest dijous, quan estava al seu lloc de treball. "El dispositiu es va passar xiulant durant tota la jornada laboral i quan vaig sortir ja no ho feia, però me’l vaig trobar de cara al carrer", denuncia.
Aquestes situacions, que serveixen d’exemple d’altres moltes que descriu aquesta jove, indiquen que els errors no van ser puntuals, tal com va afirmar la ministra Ana Redondo. "Puntuals eren les fallades de l’anterior dispositiu, un model anomenat Attendi, que era com un comandament amb quatre tecles", assenyala l’Elena, a qui la seva exparella manté amenaçada de mort des que va decidir trencar la relació el 2019, després de gairebé una dècada sotmesa a una relació de violència extrema que incloïa violacions freqüents, com acostuma a passar en molts dels casos de maltractament.
La denúncia de fa tres anys després de l’intent de la seva exparella d’emportar-se els nens va col·locar aquesta jove de Zamora en una situació de risc extrem, de manera que la Fiscalia de Violència de Gènere de Zamora, sota responsabilitat del desaparegut fiscal Evaristo Antelo, que tant troben a faltar ara les víctimes, va demanar a la jutge que col·loqués la polsera al maltractador per impedir d’aquesta manera que s’acostés a la mare.
Amb prou feines superada la trentena, la dona viu amb por de morir des de fa gairebé 10 anys, els mateixos que va trigar a descobrir que aquell xicot que no estalviava esforços ni afecte era, en realitat, molt agressiu i despietat. Aquesta violència extrema que ha fet servir contra l’Elena la manté lligada les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a un dispositiu telemàtic que en aquests moments no li garanteix res.
