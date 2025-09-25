Trànsit
L'examen teòric del carnet de conducir se suspèn més que mai: el 50% dels aspirants no aproven, la xifra més alta des del 2019
El sector atribueix l’alt percentatge de suspensos al fet que cada vegada més aspirants van pel seu compte i a les dificultats de comprensió lectora
La DGT descarta introduir canvis en les proves perquè les preguntes siguin més comprensibles
David López Frías
El procés de treure’s el carnet de conduir a Espanya pateix des de fa temps el problema de les llistes d’espera, bàsicament pel que fa a la part pràctica, per falta d’examinadors. Però, per arribat a aquest punt, abans s’ha d’haver aprovat la teòrica, una cosa que cada vegada sembla costar més. I és que l’examen teòric se suspèn més que mai: segons les últimes dades de la DGT, el 50% d’aspirants no aprova. És la xifra més alta des del 2019, quan el percentatge de suspensos era del 42,3%, vuit punts percentuals menys que ara. Llavors aprovava el 57,7%.
Des del 2019, les xifres d’aprovats no han fet més que baixar. Després d’un lleu repunt el 2020 (58,7%), va arribar el descens continu: 57% el 2021, 56% el 2022 i 52,74% el 2023. El 2024, la xifra va baixar al 50,75% d’aprovats.
¿A què es deu aquest increment dels suspensos que es dona de manera generalitzada a tot Espanya? Per parts: segons les autoescoles, el descens d’aprovats en la teòrica es deu al fet que "la gent cada vegada trepitja menys l’autoescola". Un segon factor important té a veure amb els problemes de comprensió lectora: les dificultats que detecten les escoles i instituts es reflecteixen també a les autoescoles i en l’examen per treure’s el carnet de conduir.
"Cada vegada hi ha més gent que decideix presentar-se a l’examen teòric pel seu compte", explica Sergio Olivera, portaveu de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE). Una decisió que, a priori, hauria de servir als aspirants per estalviar-se els diners que costen les classes teòriques. Però les xifres diuen el contrari: acaba sortint més car. "La part teòrica és la més barata. No puc dir quant costa perquè això depèn de l’autoescola i de la regió. Però que és la més barata, segur", explica. Diverses autoescoles consultades xifren el preu de la teòrica en "entre 150 i 250 euros com a màxim". En aquest import "s’hi inclouen els gairebé 100 euros que costen les taxes de trànsit" (94,05 euros), que també han de pagar les persones que van per lliure i que donen dret a dos intents d’examen. És un estalvi mínim que en molts casos acaba passant factura.
"L’augment notable de persones que trien presentar-se a l’examen de manera independent, sense passar per una autoescola, ha provocat que, en algunes províncies, el percentatge d’aprovats entre els que s’examinen per lliure hagi descendit entorn de 20 punts percentuals en comparació amb aquells que sí que han rebut instrucció formal en una escola de conducció", asseguren des de la patronal CNAE.
"Realment no s’estalvien res. En el nostre cas, la teòrica la regalem; s’inclou en el preu. És un estalvi fictici. I és pitjor, perquè no és el mateix anar a classe que memoritzar tests, que és el que fan ara molts alumnes. El percentatge d’aprovats entre la gent que va a classe és molt més alt. Els que només fan els tests no saben realment el que estan contestant", explica Mónica del Castillo, de l’Autoescuela Marca, a Madrid. Però entre els que suspenen la teòrica també hi ha un percentatge elevat de persones que sí que s’han matriculat en una autoescola. "Es deu al fet que cada vegada hi ha més gent que s’apunta, ve i agafa els llibres... però no apareix més per classe", resumeix Olivera. "No aniràs igual de preparat sense un professor que t’expliqui a classe la teoria i valori quan estàs llest per anar a examen".
Una versió que avalen les mateixes autoescoles: "Acabem de començar les classes teòriques del setembre: el primer dia no va venir ningú. El segon, dues persones. El tercer, cinc, que no hem tornat a veure. El quart va tornar a no venir ningú", resumeix Marimar Poza, de l’Autoescuela León (Madrid).
Assistència a classe
Diversos motius expliquen aquesta evasió de les aules: "Els joves estan molt ocupats estudiant, treballant, i no troben temps per venir a l’autoescola. El que ve a classe s’adona que al final és fàcil, és pitjor no venir, però cada un es posa les seves prioritats", assenyala Del Castillo, que incideix que "en els últims temps han canviat els senyals de circulació, almenys n’hi ha 50 de nous. Per entendre’ls, te’ls han d’explicar".
Poza, per la seva banda, apunta que, després de la pandèmia, "es fan moltes formacions de manera online. Jo em nego a fer classes així, cal venir a l’autoescola i aclarir els dubtes amb el professor". "Opino que, si la DGT acotés el temari i se centrés en el que és realment important, hi hauria uns percentatges d’aprovats molt més alts. A la gent no li importa quant mesura una placa, sinó per a què serveix. O què provoca cada substància prohibida, sinó quines són les prohibides. El temari té un munt de coses que no serveixen", conclou Poza.
Hi ha un altre element important: la comprensió lectora. Ho apunta Sergio Martínez Olivares, professor de l’Autoescola Cornellà: "El nivell de comprensió lectora ha descendit en general, com ho ha fet l’exigència de l’ensenyament obligatori. L’examen teòric de conduir, en canvi, s’ha mantingut estable, i per això ara a la gent li costa més aprovar", remarca. Segons aquest professor, als alumnes els costa entendre les preguntes, no perquè siguin difícils, sinó per l’enunciat. Una visió que comparteixen les altres dues autoescoles consultades. "Els alumnes memoritzen tests, però no comprenen el que estan responent. Això milloraria amb un professor a les aules explicant", apunta Del Castillo.
Vídeos de percepció de risc
La DGT és conscient del problema. No l’atribueix a la dificultat de l’examen, perquè aquest és el mateix des de fa anys, encara que s’hi incorporin nous senyals. Però l’examen no canviarà per fer-lo més comprensible, malgrat que en xarxes i mitjans digitals ha corregut la notícia falsa que sí que hi hauria canvis en la prova teòrica. Des de la DGT adverteixen a El Periódico, del mateix gurp editorial que l'EMPORDÀ, que no és cert. "Ni que es canviarà el model d’examen, ni que hi haurà cap canvi l’1 d’octubre". Sí que hi haurà una novetat aviat, expliquen: la inclusió de vídeos de percepció de risc durant el teòric. "Però no perquè les preguntes siguin més comprensibles, sinó perquè els futurs conductors percebin millor els riscos", aclareixen. La mesura "serà degudament presentada i comunicada quan estigui llesta", afegeixen.
