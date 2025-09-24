Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En llibertat provisional

El metge del Santa Caterina de Salt, detingut per agressió sexual a una pacient, continua treballant al Dos de Maig de Barcelona

El centre barceloní ha decidit que no prendrà mesures cautelars contra el treballador a l'espera de l’evolució judicial del cas

Comisaria de Mossos y policía local de Salt

Comisaria de Mossos y policía local de Salt / ACN

Redacció

Redacció

Salt

Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada un metge de 66 anys per haver agredit sexualment una pacient a l’Hospital Santa Caterina de Salt. La dona, vulnerable, amb problemes psiquiàtrics i d’alcoholèmia, va ser trobada l’endemà a Blanesdesorientada i assegurant que s’havia despertat despullada en una casa desconeguda, on hauria estat agredida pel metge.

Després de conèixer els fets, el centre hospitalari de Salt va apartar immediatament el facultatiu i li va obrir un expedient informatiu. Malgrat això, tal com ha informat 3CATInfo, el metge continua vinculat laboralment a l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, on treballa a urgències i d’on actualment està de baixa.

Segons 3CatInfo, la situació s’explica per la manca de protocols clars en hospitals privats i concertats davant casos d’aquesta naturalesa, a diferència del que passa en la sanitat pública. Per aquest motiu, el Departament de Salut no pot intervenir directament, i la direcció del centre barceloní ha optat per esperar l’evolució judicial del cas abans de prendre mesures.

El metge té antecedents per amenaces i maltractaments en l’àmbit domèstic. A més, va ser condemnat fa uns anys per obstrucció a la justícia i falsedat documental per falsificar el certificat de defunció de la seva mare. També va ser víctima d’un intent d’assassinat el 2009, quan la seva dona hauria contractat uns sicaris.

Actualment, el metge està en llibertat provisional mentre s’esperen els resultats de les proves d’ADN.

