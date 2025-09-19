L'Observatori contra l'LGTBIfòbia registra 318 incidències per discriminació el 2024, gairebé el triple respecte al 2015
La meitat de les incidències són per gaifòbia, però les que més augmenten són per transfòbia
Nazaret Romero / Pau Cortina
L'Observatori contra l'LGTBIfòbia de Catalunya ha registrat 318 incidències per discriminació el 2024, que suposa un increment del 5% respecte a l'any anterior i d'un 181% respecte al 2015. Això és el que apunta l'informe anual de l'observatori sobre LGTBIfòbia, que remarca que el 51% de les incidències són per gaifòbia, el 26,8% per transfòbia, el 16,1% per LGTBIfòbia i el 4,4% per lesbofòbia. En comparació amb el 2015, han disminuït les incidències per gaifòbia i lesbofòbia i han augmentat les de transfòbia. El 50,8% de les incidències s'han produït a Barcelona, el 18,2% a Girona, el 17,3% a Tarragona i el 13,7% a Lleida. Segons ha explicat el coordinador tècnic de l'observatori, Cristian Carrer, el 2025 ja han rebut 260 incidències.
El 2024 és així l'any en què s'han registrat més incidències des que l'observatori elabora l'informe. La via pública és on s'han notificat més incidències precedides de l'espai d'oci nocturn. Carrer ha apuntat que l'increment en les incidències registrades respon a "diversos factors", un d'ells pot ser un indicador que han millorat els mecanismes de comunicació. Davant l'augment en les incidències, el coordinador tècnic de l'observatori ha afirmat que a Catalunya hi ha un "marc legal" en la garantia de drets, però ha demanat la seva "total implementació" i ha reclamat "voluntat política" per fer-ho.
Carrer també ha alertat sobre la "normalització d'alguns discursos d'odi". Ha afirmat que els "preocupen" els discursos d'odi, però ha subratllat que no es pot fer "la lectura de causa-efecte". Ara bé, si ha avisat que la legitimació de discursos contra el col·lectiu en algunes plataformes contribueix a fer que algunes persones "comprin el discurs" i puguin "legitimar" possibles agressions.
Del total d'incidències, el 63,44% han estat denunciades per gais, el 15,12% per dones trans, el 7,98% per homes trans, el 5,88% per persones no binàries i el 5,04% per lesbianes. La mitjana d'edat de les persones que han traslladat incidències per discriminació és d'uns 30 anys. La franja entre 18 i 35 anys és la que ha reportat més denúncies, un 55,9%, mentre la de majors de 65 anys és la que menys, amb un 1,7%.
Més incidències el cap de setmana
L'informe de l'observatori apunta que el cap de setmana s'han produït el 53,1% de les incidències i el 46,9% entre setmana. Això, apunta el document, "suggereix que l'LGTBIfòbia no està estrictament vinculada a activitats socials o d'oci pròpies dels caps de setmana, sinó que també es manifesta en contextos quotidians com l’entorn laboral, els centres educatius o altres espais de la vida diària".
L'observatori apunta que el fet que la majoria de les incidències s'hagin produït el cap de setmana, moments en què augmenta el consum d'oci nocturn i les activitats de lleure, també fa que es disposi de menys recursos institucionals i socials d'acompanyament i atenció immediata. Per aquest motiu, l'Observatori contra l'LGTBIfòbia de Catalunya demana més recursos el cap de setmana per poder atendre i acompanyar les víctimes. "La primera intervenció és primordial en molts casos", ha remarcat Carrer.
Del total d'incidències registrades, el 49,8% han estat en espai públic, el 20,8% en espai privat de concurrència pública, el 14,1% en espai virtual i el 14,1% en espai privat.
Lima: "Hi ha molta gent que calla"
En el marc de la presentació de l'informe, la Lima, artista i professional de l'oci nocturn, ha explicat que va patir una agressió per part d'un jove quan es trobava treballant en un local d'oci nocturn. Li va tirar el got al pit i la beguda a la cara. En el procés judicial, ha denunciat que va sentir la "pitjor humiliació" que ha patit perquè la jutgessa no era "imparcial". "Va riure dels meus pronoms i del meu nom", ha indicat.
La Lima ha considerat que durant el procés es va "defensar" l'agressor, que va sortir "impune" del judici ràpid al qual se'l va sotmetre perquè les lesions eren lleus. Ha reivindicat que era un delicte d'odi i que la qüestió es va resoldre com "una discussió a l'escola", amb el perdó de l'agressor. "La jutgessa va decidir que em demanés perdó com si fos una discussió a l'escola", ha remarcat, tot lamentant que l'actitud de la jutgessa no va ser "imparcial".
Finalment, ha advertit que hi ha "més odi" i que molta gent "calla" quan pateix una agressió. "M'hauria de passar el dia a comissaria", ha remarcat. També ha indicat que la gent jove ara és "més extremista" i que el seu mateix agressor era un home jove.
