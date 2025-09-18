Incendis
La campanya forestal del 2025 es tanca amb un 62,6% més d'incendis respecte a la de l'any anterior
Els dos grans focs a Torrefeta i Florejacs i Paüls sumen més de 7.000 hectàrees cremades
Nazaret Romero
La campanya forestal del 2025 s'ha tancat amb 1.333 incendis més respecte a la de l'any passat, una xifra que suposa un augment del 62,6%. Segons ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del balanç de la campanya forestal, hi ha hagut 2.168 incendis de vegetació, dels quals 338 han estat de caràcter forestal. En la campanya d'enguany hi ha hagut "tres episodis crítics", ha dit Parlon. Els dos grans incendis han estat el de Torrefeta i Florejacs al juliol, que ha afectat un total de 5.056,47 hectàrees, i el de Paüls, amb 2.391 hectàrees cremades. A aquests se suma un tercer episodi "crític" el 21 i 22 de juny amb 98 focs simultanis arreu del territori.
En la presentació, Parlon ha advertit que ara hi ha un "nou paradigma de risc" amb els incendis a causa del canvi climàtic, amb focs que avancen més ràpidament, i l'inspector de Bombers Francesc Boya ha avisat que cal millorar les eines de predicció davant incendis que són menys previsibles.
