Àltima ofereix suport emocional al dol disponible tot l’any i a qualsevol hora
Si algú necessita que l’escoltin o que l’aconsellin, en qualsevol moment, tant li fa l’hora que sigui, pot trucar i comptar amb un especialista en dol d’Àltima a la seva disposició trucant al 900 533 264
En tota situació de dol, el suport emocional fa falta sempre que els familiars ho necessitin, i un servei d’aquestes característiques no pot estar supeditat ni a dies, ni a horaris.
Afrontar i superar la mort d’una persona estimada és molt més fàcil de portar quan s’està envoltat de persones que entenen i donen suport als familiars i amics afectats. El fet de disposar d’un equip de psicòlegs, especialistes en dol, o bé assistir a grups de dol guiats ajuden a les persones que ho pateixen a sentir-se compreses.
Per tot això, des d’Àltima hi ha a disposició de totes les famílies un servei per al suport emocional i psicològic disponible els 7 dies de la setmana i durant les 24 hores. Aquest és un servei gratuït i independent de si s’ha comptat amb els serveis prèviament, o no s’ha fet.
L’equip de psicòlegs està disponible les 24 hores i els 365 dies de l’any sense límit de cobertura horària, ni nombre de trucades. Si algú necessita que l’escoltin o que l’aconsellin, en qualsevol moment, tant li fa l’hora que sigui, pot trucar i comptar amb un especialista en dol a la seva disposició trucant al 900 533 264.
Suport en morts especialment doloroses i els grups de dol
Totes les morts són tràgiques per a una família, però hi ha ocasions en què les defuncions són especialment delicades i suposen un cop dur. Per això, perquè estiguin acompanyades en tot moment, Àltima també compta amb un protocol especial. Si la família ho necessita, un psicòleg anirà a la vetlla per donar suport a les persones que els calgui.
Si s’ha patit la defunció d’un dels més petits de la família, es pot comptar amb una atenció psicològica especial. La família disposarà de tres sessions de teràpia amb un psicòleg especialitzat en dol infantil. Només cal que els familiars es posin en contacte amb la companyia per així rebre aquest servei gratuït i a l’hora imprescindible en uns moments tan durs com aquests.
Compartir l’experiència i escoltar les vivències d’altres pot donar el suport que es necessita per superar una pèrdua. Des d’Àltima, s’organitzen grups de suport guiats per psicòlegs perquè els familiars expressin i aprenguin a gestionar les emocions.
I per dur-ho a terme de la manera més professional, Àltima col·labora amb entitats com la Associació AVES, que organitza grups d’ajuda mútua dirigits per persones que han patit una pèrdua semblant i que, un cop fet el seu procés de dol, volen ajudar a d’altres persones.
Àltima, la companyia líder amb més de 300 anys de tradició familiar
Àltima és el grup català líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i les Illes Balears. Amb més de 300 anys d’experiència al sector funerari i un equip humà de més de 480 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 420 municipis a través de 43 tanatoris, 14 complexos crematoris i 20 cementiris propis (concessions). La companyia també ofereix serveis de cementiri, manteniment i neteja a 233 cementiris de Catalunya i Balears.
