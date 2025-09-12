ROBATORI DE DROGA AL PORT DE BARCELONA
El fiscal acusa uns guàrdies civils d'estar "per sobre del bé i el mal"
presumptament muntaven falses operacions antidroga per robar la mercaderia i després revendre-la
J. G. Albalat
"Estaven per sobre del sistema, del bé i del mal". Aquesta frase contundent va sortir, el 16 d'abril passat, de la boca de J. P. L., un narco penedit que va posar al descobert una de les xarxes de presumpta corrupció policial més grans descobertes a Catalunya,i que va ser investigada durant anys al jutjat de Martorell. Aquest dilluns l'ha repetit el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo en el seu informe final del judici que durant dos mesos s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona contra 22 persones (un ha estat exculpat per l'acusació pública), entre ells set guàrdies civils, narcos, un policia i un periodista pel robatori de droga a lport de Barcelona. La fiscalia ha confirmat que reclama les penes sol·licitades, entre sis mesos i 39 anys de presó.
El fiscal ha explicat les proves que té contra els principals acusats de pertànyer a una organització especialitzada en el suposat robatori de partides de droga que, entre els anys 1999 i 2005, va generar milions de beneficis. Tot estava estudiat. Els lladres informaven els agents què una narco havia rebut una partida d'estupefaents i aquests presumptament muntaven falses operacions antidroga per robar la mercaderia i després revendre-la. El gener del 2005 tot va saltar pels aires, al descobrir-se que després de la sostracció d'una partida de droga alport de Barcelonahi podrien estar implicats guàrdies civils.
Escoltes anul·lades
El judici ha entrat en la seva recta final amb l'informe del fiscal. No obstant, segueix donant sorpreses. Avui, abans de l'al·legat de l'acusació pública, el tribunal ha anul·lat lesintervencions telefòniques practicades el 2008 a tres dels principals narcos acusats i que van utilitzar telèfons mòbils des de la presó on ja estaven reclosos. Els magistrats consideren il·lícita aquesta prova de càrrec, que en un principi només afecta els acusats de blanqueig de diners, encara que es podria estendre.
Segons el parer del tribunal, l'acte pel qual s'acordaven aquestes intervencions telefòniques és inconstitucional i vulnera drets fonamentals, ja que no estava prou motivat ni hi havia indicis suficients per dictar-lo. Només s'exposava que els presumptes narcos usaven mòbils des de la presó (fet que està prohibit). "Això, en tot cas, seria una qüestió administrativa, però no es desprèn l'existència de cap delicte que s'estigui cometent ni altres de futurs", ha explicat el president del tribunal, el magistrat Pedro Martín.
