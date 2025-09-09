Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
En un vídeo publicat a les seves xarxes socials desglossa les despeses mensuals, com el lloguer, que no supera els 350 euros
Duna Márquez
La mallorquina Maria Ventura, establerta a Islàndia, ha generat una gran expectació amb un dels seus últims vídeos a TikTok en respondre la pregunta que més li fan des que es va traslladar al país nòrdic: “Quant es cobra a Islàndia?”
Quant es guanya treballant a Islàndia?
A l'enregistrament, Ventura explica amb detall la seva situació laboral: treballa a la restauració, concretament en una pizzeria, i cobra el salari mínim segons el conveni islandès. La seva nòmina de juliol —corresponent al període del 26 de juny al 26 de juliol— va pujar a 451.728 corones islandeses, cosa que equival a uns 3.154 euros nets incloent-hi propines.
Lloguer a Islàndia
La jove matisa que el salari real es veu reduït per diferents deduccions, entre elles el lloguer, que es descompta directament de la seva nòmina: "A mi em treuen cinquanta mil corones, que són uns 350 euros, i el mateix a la meva parella. En total paguem unes 100.000 corones (uns 700 euros) per l'habitació.
Un altre dels punts que destaca en la seva explicació és que les hores extra i festives es paguen amb recàrrecs importants: un 33% més a partir de les 17.00 hores, un 45% més els caps de setmana i fins a un 90% en festius. "Aquí és on es nota la diferència", assenyala, avançant que la seva nòmina d'agost reflectirà més bé aquests plusos perquè va treballar una jornada completa en dia festiu.
A més, la Maria comparteix com és la seva vida en un petit poble a més de dues hores i mitja de Reykjavík i sense cotxe, cosa que els deixa una mica “atrapats”. Tot i això, assegura que les despeses són reduïdes, en part perquè poden aprofitar el menjar del restaurant on treballen: “Sí, és pizza gairebé sempre, però ens les apanyem personalitzant-les per no cansar-nos”.
El vídeo ha despertat la curiositat de molts usuaris, que demanen més informació sobre les despeses o sobre les particularitats de la vida a Islàndia.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic