Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia

En un vídeo publicat a les seves xarxes socials desglossa les despeses mensuals, com el lloguer, que no supera els 350 euros

Confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia

Confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia / Diario de Mallorca

Duna Márquez

La mallorquina Maria Ventura, establerta a Islàndia, ha generat una gran expectació amb un dels seus últims vídeos a TikTok en respondre la pregunta que més li fan des que es va traslladar al país nòrdic: “Quant es cobra a Islàndia?”

Quant es guanya treballant a Islàndia?

A l'enregistrament, Ventura explica amb detall la seva situació laboral: treballa a la restauració, concretament en una pizzeria, i cobra el salari mínim segons el conveni islandès. La seva nòmina de juliol —corresponent al període del 26 de juny al 26 de juliol— va pujar a 451.728 corones islandeses, cosa que equival a uns 3.154 euros nets incloent-hi propines.

Lloguer a Islàndia

La jove matisa que el salari real es veu reduït per diferents deduccions, entre elles el lloguer, que es descompta directament de la seva nòmina: "A mi em treuen cinquanta mil corones, que són uns 350 euros, i el mateix a la meva parella. En total paguem unes 100.000 corones (uns 700 euros) per l'habitació.

@mariaventuraa13 Respuesta a @Nicole Aguilar Si tenéis más preguntas ponedlas en los comentarios 🥰 #iceland #fyp #españolesporelmundo #tiktokespaña #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - Maria Ventura

Un altre dels punts que destaca en la seva explicació és que les hores extra i festives es paguen amb recàrrecs importants: un 33% més a partir de les 17.00 hores, un 45% més els caps de setmana i fins a un 90% en festius. "Aquí és on es nota la diferència", assenyala, avançant que la seva nòmina d'agost reflectirà més bé aquests plusos perquè va treballar una jornada completa en dia festiu.

A més, la Maria comparteix com és la seva vida en un petit poble a més de dues hores i mitja de Reykjavík i sense cotxe, cosa que els deixa una mica “atrapats”. Tot i això, assegura que les despeses són reduïdes, en part perquè poden aprofitar el menjar del restaurant on treballen: “Sí, és pizza gairebé sempre, però ens les apanyem personalitzant-les per no cansar-nos”.

El vídeo ha despertat la curiositat de molts usuaris, que demanen més informació sobre les despeses o sobre les particularitats de la vida a Islàndia.

