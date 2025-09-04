Ciberseguretat
Evita ser estafat desactivant aquesta opció del telèfon
Ricardo Castelló
La majoria dels ciutadans espanyols estan submergits en l’era digital, ja que comporta molts avantatges, però també s’han multiplicat les estafesa través de xarxes socials. Per això, cada vegada hi ha més ciberdelinqüents, per la qual cosa la societat ha de ser conscient que sempre cal estar alerta.
Una de les èpoques en què es cometen més estafes és durant l’estiu, a causa que moltes persones estan de vacances i pendents del telèfon mòbil.
Els ciberdelinqüents solen utilitzar els mètodes més comuns, com el ‘phishing’,‘smishing’ o suplantacions d’identitat. No obstant, també existeixen altres mètodes que es duen a terme a través d’uns dispositius anomenats ‘Stingrays’.
Un informe realitzat per l’Associació del Sistema Global de Comunicacions mòbils (GSMA) destapa que els ‘Stingrays’ són uns dispositius portàtils que es poden aconseguir fàcilment a través d’internet i el que fan és aconseguir que els mòbils es connectin a xarxes 2G.
Aquestes xarxes no tenen cap protecció, per la qual cosa els dispositius que es connecten entren a un terreny molt perillós. Per aquesta raó, els ciberdelinqüents utilitzen aquestes xarxes mitjançant els ‘Stingrays’ perquè els mòbils rebin missatges de text fraudulents.
Com defensar-se dels ‘Stingrays’
Per evitar ser estafat només es necessita desactivar la connexió 2G del dispositiu Android, tot i que en els aparells superiors a Android 12 s’ha de desactivar de la següent manera:
- Anar als ajusts del telèfon
- Entrar a l’apartat de Xarxes i Internet
- Clicar a l’opció SIM
- Desactivar l’opció Permetre 2G
És fonamental desactivar aquesta opció en els dispositius, ja que els missatges que arriben a través de l’SMS no poden ser detectats pels operadors de la companyia o els filtres spam.
