Medi ambient
El canvi climàtic va avivar les condicions dels incendis
Un informe de World Weather Attribution constata que els focs de l’agost a Espanya van augmentar per efecte de l’escalfament global.
Guillem Costa
Els múltiples focs devastadors d’aquest estiu s’han intensificat per la crisi climàtica. Un nou estudi internacional ha conclòs que el canvi climàtic provocat per l’activitat humana va fer molt més probables i intenses les condicions meteorològiques que van alimentar els incendis forestals d’aquest estiu a Espanya i Portugal, en els quals van morir vuit persones. La investigació, elaborada pel consorci científic World Weather Attribution (WWA), destaca que la combinació de calor extrema, sequedat i forts vents va ser unes 40 vegades més probable en el clima actual que en el preindustrial. A més, la seva intensitat va ser al voltant d’un 30% superior. "Les condicions de més calor, sequedat i inflamabilitat s’estan agreujant i estan provocant incendis d’una intensitat sense precedents", adverteix Clair Barnes, investigadora de l’Imperial College de Londres que ha participat en el treball.
Els científics van comparar dades meteorològiques del clima actual, amb un escalfament global d’1,3ºC, amb els del clima anterior a l’era industrial. Segons les seves troballes, les onades de calor de 10 dies, com la registrada durant els incendis, són ara 200 vegades més probables i fins a 3ºC més càlides que abans de la industrialització. En el clima actual, s’espera que episodis tan extrems es produeixin aproximadament una vegada cada 13 o 15 anys, mentre que en un clima 1,3ºC més fred haurien sigut extraordinàriament rars, passarien menys d’una vegada cada 2.500 anys.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles