Alerta
'Brushing', el frau invisible que infla la reputació dels productes en línia
Enviant articles sense consentiment, les empreses aconsegueixen dades personals per falsificar ressenyes i guanyar més notorietat
Adriana Quesada
T’aixeques al matí i, mentre esmorzes, algú truca al timbre. Un repartidor et lliura un paquet que no recordes haver demanat, però s’adreça a tu pel teu nom i cognoms i és a la porta de casa teva, de manera que aquest paquet ha de ser teu. El reculls i, mogut per la curiositat, decideixes obrir-lo per veure si en descobrir-ne el contingut ets capaç de recordar quan el vas demanar.
A dins hi trobes un objecte que mai no t’ha despertat un interès especial i que estàs ben segur de no haver comprat, però les dades del paquet són les teves. No t’hi fixes, però no hi ha informació del remitent, només la teva, i a l’interior també hi ha un paper amb un codi QR que has d’escanejar per descobrir qui t’ha enviat aquest “regal”.
Només treure el telèfon, mogut per la curiositat, i escanejar-lo, acabes de convertir-te en víctima de brushing. El codi QR no et mostra qui ha estat la persona que t’ha fet arribar aquest suposat regal, sinó que et redirigeix a una pàgina falsa en què et demanen les teves dades o et fan descarregar una aplicació maliciosa amb la qual poden accedir a la teva informació personal.
Aquesta és una estafa sobre la qual ja ha advertit l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), des d’on adverteixen que “el que sembla un regal, o un error, en realitat és una suplantació de personalitat”. Fan servir les teves dades per fer ressenyes positives enganyant les plataformes on es venen aquests productes per guanyar la confiança d’altres usuaris.
Cal tenir en compte que, per fer això, no només suplantan la nostra identitat, sinó que això significa que tenen accés a les nostres dades personals i les poden utilitzar amb altres finalitats, a més que els productes rebuts no tenen per què haver passat cap tipus de control de qualitat.
Empreses conegudes per generar confiança
Per aconseguir que la persona que rep el paquet se senti segura a l’hora d’obrir-lo, aquests estafadors fan servir empreses conegudes per tothom com, per exemple, Amazon, eBay, Aliexpress... Des de la pàgina d’aquesta empresa s’indica: “Si reps un paquet o un producte que no has demanat, primer confirma que no es tracta d’un regal i pregunta als teus amics i familiars si han estat ells qui han demanat el paquet. Si confirmes que el paquet que has rebut no l’has demanat tu ni ningú que coneguis, informa’n en línia a través del formulari Informar sobre un paquet no desitjat”.
Si Amazon descobreix que un dels seus venedors està realitzant aquest tipus d’estafa per poder posar-se ressenyes positives i millorar la seva puntuació de cara a la resta d’usuaris, pot prendre mesures: “Podria suspendre o eliminar els privilegis de venda, retenir els pagaments i treballar amb les forces de seguretat”.
També cal tenir en compte que els productes que van dins d’aquests “paquets misteriosos” solen ser de poc valor, però de vegades són dispositius electrònics. Això suposa un perill en si mateix, ja que poden contenir malware —programari maliciós escrit intencionadament per fer malbé sistemes informàtics i usuaris. Per això, si el que hi ha dins del paquet són uns auriculars sense fils, és millor prevenir que curar i desfer-se’n, encara que en cas que sigui una peça de bijuteria la puguem quedar com a trofeu per no haver caigut en l’estafa.
Com actuar si sóc víctima de brushing?
Des de l’OCU es demana que els usuaris siguin conscients de la gravetat que suposa la suplantació d’identitat i el frau a les plataformes de comerç electrònic. Per això recomanen presentar una denúncia per suplantació d’identitat a la policia, però també alertar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
A més, has d’entrar a la plataforma on ha tingut lloc el frau —és a dir, l’empresa des de la qual t’arriba el paquet— per reclamar amb l’objectiu que prenguin les mesures necessàries per evitar que es continuïn cometent aquest tipus de casos.
