Escalfament global
Es desintegra l’iceberg més gran del planeta, de la mida de Mallorca
Ja ha perdut més de la meitat del seu volum i en poques setmanes podria fragmentar-se del tot
Joan Lluís Ferrer
El famósiceberg A23a, considerat el més gran i un dels més antics del planeta, la superfície inicial del qual era similar a l’illa de Mallorca, està arribant al final dels seus dies, després de gairebé 40 anys de periple pel mar després de desprendre’s de l’Antàrtida. Les imatges per satèl·lit confirmen que aquesta gran massa de gel s'està fragmentant a gran velocitat, situada ja en aigües més càlides al nord de l’illa de Geòrgia del Sud.
Els científics creuen que la seva total desaparició podria produir-se en poques setmanes, i així s'acabaria un fenomen que ha estat captant l'atenció mundial per la gran mida d'aquest iceberg. Aquest gegantí bloc de gel conserva encara 1.770 quilòmetres quadrats de superfície i, en la seva part més ampla, arriba als 60 quilòmetres de longitud.
Va perdent blocs de grans dimensions
En les últimes setmanes l’A23a ha anat perdent grans fragments de gel, algun de fins a 400 quilòmetres quadrats, que es van allunyant del bloc principal. Però altres trossos més petits, que poden representar un perill per a la navegació, també s’han separat i suren ara en aigües de l’Atlàntic Sud.
Andrew Meijers, oceanògraf físic del British Antarctic Survey (BAS), va explicar a l’agència AFP que l’iceberg "s’està desintegrant de forma bastant accelerada" a mesura que avança cap al nord, i va advertir: "Bàsicament, està fonent-se per sota. L’aigua és massa càlida perquè es mantingui. S’està fonent constantment". L’expert preveu que aquest procés continuarà i que, en poques setmanes, A23a deixarà de ser identificable com una estructura coherent.
Es va separar de l'Antàrtida el 1986
La història d’aquest gran iceberg va començar l’any 1986, quan es va desprendre de la plataforma de gel Filchner, a l’Antàrtida. Poc després, va encallar al mar de Weddell, on es va mantenir immòbil durant un llarg període de més de 30 anys. El 2020, però, va aconseguir alliberar-se i va ser arrossegat per l’anomenat "carrer dels icebergs", una ruta oceànica impulsada pel poderós corrent circumpolar antàrtic, que transporta aquests gegants cap a l’Atlàntic Sud.
Però el març del 2025, A23a va encallar novament, aquesta vegada en aigües poc profundes a prop de l’illa de Geòrgia del Sud, a uns 90 quilòmetres de la costa. Aquest episodi va generar preocupació pel possible impacte en les colònies de pingüins i foques de la regió, tot i que l’iceberg es va desplaçar poc després i va continuar el trajecte cap al nord. Va ser llavors quan va incrementar la seva velocitat i va arribar a recórrer fins a 20 quilòmetres diaris.
El BAS assenyala que la desintegració de l’iceberg podria tenir un efecte positiu en alliberar nutrients a l’oceà, cosa que afavoriria la productivitat biològica i, en conseqüència, els depredadors locals.
El despreniment de grans icebergs és part del cicle natural de les plataformes de gel antàrtiques i de Groenlàndia. No obstant això, científics del BAS adverteixen que la freqüència d’aquests esdeveniments ha augmentat en les últimes dècades, paral·lelament a la pèrdua de massa de les plataformes de gel, a causa del canvi climàtic d’origen humà.
