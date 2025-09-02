Actualitat blaugrana
La jutge prorroga el cas Negreira i cita Laporta, Valverde i Luis Enrique per testificar al novembre
El 25 de novembre, data fixada per la jutge, es disputa el Chelsea-Barça
La jutge que instrueix el cas Negreira, Alejandra Gil, ha acordat prorrogar la causa durant sis mesos més, a l’entendre que la investigació amb prou feines ha avançat, a l’espera que els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu declarin com a imputats i l’actual, Joan Laporta, com a testimoni.
En una interlocutòria datada el 9 d’agost, la titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, va acordar una nova pròrroga de la investigació, que va expirar ahir, i va fixar per al pròxim 25 de novembre (aquest dia es juga el Chelsea-Barça i l’Athletic-Slavia de Champions) les declaracions testimonials de Laporta i dels exentrenadors blaugrana Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde.
La jutge argumenta en la seva interlocutòria que la causa, que investiga els pagaments del FC Barcelona a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, podria "dilatar-se" perquè es troba "en pràcticament la mateixa situació" que quan es va dictar l’última pròrroga, el passat 26 de febrer.
En aquesta interlocutòria del febrer, la jutge prorrogava la investigació i citava a declarar per al juny els exdirectius del Barça imputats, entre ells Rosell i Bartomeu, tot i que aquestes compareixences es van acabar ajornant fins al 18 de setembre.
La magistrada justifica aquest ajornament en la dificultat de trobar dates per a la declaració dels investigats en vista dels assenyalaments previs dels lletrats que intervenen en el procediment».
Segons argumenta la jutge, les declaracions que prestin els imputats el 18 de setembre poden donar peu al fet que es practiquin noves diligències, com el "rastreig dels diners" o testificals de persones que puguin corroborar la versió dels investigats, motiu pel qual veu necessari prorrogar la causa.
A més, recorda que encara falten per practicar les tres declaracions testimonials que va acordar el passat mes de juliol: les de Laporta, Luis Enrique —actualment al PSG francès i que va ser entrenador del Barça entre 2014 i 2017— i el seu successor Ernesto Valverde —ara a l’Athletic Club de Bilbao—, per a les quals ara ha fixat data: el 25 de novembre
Imputació revocada
La jutgessa va admetre aquestes declaracions testimonials que la Fiscalia Anticorrupció va considerar "especialment rellevants" per aclarir el motiu dels més de 7 milions d’euros que Negreira i el seu fill van rebre del FC Barcelona entre els anys 2001 i 2018 i que el club sosté que es van destinar a l’elaboració de més de 629 informes tècnics arbitrals.
Laporta va arribar a estar investigat en el cas Negreira per decisió de l’anterior instructor, el magistrat Joaquín Aguirre, tot i que l’Audiència de Barcelona va revocar posteriorment la seva imputació a l’entendre que la seva eventual responsabilitat penal pels fets ja estaria prescrita.
