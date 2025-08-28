Salut Pública
Catalunya avança al 22 de setembre l’inici de la vacunació contra la grip i la covid i ampliarà horaris als CAP: «Volem millorar les taxes»
Salut començarà a immunitzar a les residències, als nens d’entre 6 i 59 mesos i al personal sanitari, i el 13 d’octubre, a la resta de grups
La temporada epidèmica anterior va tenir més contagis i més transmissió, però un 50% menys d’ingressos hospitalaris
La covid repunta amb les interaccions de l’estiu: les vendes de test en farmàcia augmenten el 125% des del maig
Reduir esperes per al fisio o per a la prova de l’apnea: els nous CAP tindran projectes adaptats a la seva població
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut avançarà aquest any dues setmanes l’inici de la temporada de vacunació de grip i covid-19 perquè preveu que l’epidèmia arribi entre dos i quatre setmanes abans aquest any. La incidència es preveu que sigui semblant o fins i tot inferior a la de la temporada anterior. Així, el 22 de setembre començarà la immunització en residències d’avis, gent més gran de 80 anys i embarassades.
La novetat aquest any és que, a partir d’aquesta data, també es prioritzarà vacunar nens d’entre 6 i 59 mesos (des de l’any passat se’ls administra la vacuna de la grip) i personal sanitari i sociosanitari. A partir del 13 d’octubre, la vacuna tant de la grip com de la covid estarà oberta per a la resta de grups (més grans de 60 anys i persones de risc). L’objectiu és que al desembre estigui tothom vacunat.
Així ho ha anunciat aquest dijous en roda de premsa l’equip de Salut Pública del departament. Ha dit el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que s’ampliaran horaris dels centres d’atenció primària (CAP) per augmentar l’accessibilitat dels pacients i millorar així les taxes vacunals. Una prova pilot realitzada l’any passat al Barcelonès Nord va demostrar que aquesta estratègia millorava la taxa vacunal.
Sanitat es desmarca
Salut encara no ha decidit quins seran aquests horaris ampliats. Fernández, a més, ha dit que, malgrat que el Ministeri de Sanitat ha fet una recomanació per fer dues campanyes separades (una de grip i una altra de covid), Catalunya vacunarà conjuntament dels dos fàrmacs. I tot i que Sanitat també ha modificat l’edat de recomanació de la vacuna de la covid i l’ha pujat als 70 anys, a Catalunya seguirà per als més grans de 60 (com la de la grip). «Nosaltres volem mantenir el mateix criteri que temporades anteriors», ha insistit el secretari de Salut Pública.
L’any passat la taxa vacunal de Catalunya va ser d’un 38,10% per a la població total en la grip i d’un 29,80% en la covid. Són cobertures similars a les temporades prepandèmiques, amb la singularitat que va augmentar un 27% en nens de 6 a 59 mesos (que es van començar a vacunar de la grip l’any passat). No obstant això, Salut vol millorar aquests percentatges, que s’han reduït des que va passar el pitjor de la pandèmia de covid.
Temporada anterior
Com ha explicat Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, la temporada epidèmica 2024-2025 va durar 20 setmanes, similar a temporades anteriors. «Hi va haver més contagis i més transmissió, però menys ingressos hospitalaris. La repercussió més greu ha disminuït», ha destacat aquest epidemiòleg.
Així, mentre que la incidència de la grip (l’any passat va predominar davant la covid) va ser un 35,6% més alta, els ingressos hospitalaris per grip es van reduir un 50% respecte a la temporada anterior. Els metges creuen que això es deu a la vacuna de la grip, que l’any passat va coincidir bastant amb la soca del virus que estava circulant.
Salut ha destacat, a més, que del total d’ingressos hospitalaris, el 55% no estaven vacunats i del total d’ingressos de l’UCI, fins a un 75% no estaven vacunades. Mendioroz també ha dit que la incidència de la covid és la mateixa que l’any passat a hores d’ara, «malgrat les noves variants».
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas